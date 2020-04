El camionero está grave y su esposa también se contagió

Domingo 19 de abril de 2020 | 06:30hs.

Por Daniel VillameaCorresponsalía Oberá

En cifras 5 Es la cantidad de casos que la provincia de Misiones registra al momento: uno en Posadas, dos en Puerto Iguazú y los dos últimos, internados en Oberá. 9 Son los casos que se estudiaron, en los que había un nexo epidemiológico con los dos ultimos infectados y los resultados dieron negativos. 353 Los ciudadanos que ingresaron a la provincia en los últimos días y que deben permanecer en aislamiento domiciliario hasta cumplir los 14 días.

Campo Viera no registra casos positivos de coronavirus El viernes por la noche se generó cierta alarma ante la presunta activación del protocolo para Covid-19 en Colonia Cedrales, municipio de Campo Viera.

Al respecto, el director de Zona Centro-Alto Uruguay de Salud, Horacio Mielniczuk, aclaró que “en ningún momento se activó el protocolo para coronavirus. Me avisaron que había un paciente en Colonia Cedrales que aparentemente tendría síntomas compatibles y mandé un equipo médico a revisarlo. Al llegar al lugar se constató que el paciente tenía tos y que hacía varios días que venía con esa situación, pero con temperatura normal y ningún otro tipo de síntoma compatible”.

“Hay que decir que se activa el protocolo cuando hay nexo epidemiológico o cuando tiene síntomas precisos de coronavirus. Luego se lo lleva a un centro de mayor complejidad de forma aislada, se le hace el hisopado y se espera el resultado. Pero en este caso sólo se tomaron precauciones para no exponer al personal de Salud Pública”.

Siguiendo el mismo nexo epidemiológico, la esposa del camionero oriundo de la localidad de San Vicente que el pasado 7 de abril regresó de San Pablo, Brasil, se convirtió ayer en el quinto caso confirmado de Covid-19 en la provincia de Misiones, apenas horas después de que su marido fuera diagnosticado.La mujer tiene 56 años, se halla estable y permanece en una sala de aislamiento del Hospital Samic de Oberá.Más complicada es la situación de su marido, de 61 años, quien desde la tarde del viernes se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y su cuadro es grave.Paralelamente, las autoridades sanitarias diagramaron un protocolo de búsqueda y cuarentena obligatoria para los familiares, vecinos y allegados al matrimonio del San Vicente.Héctor González, director del Samic Oberá, precisó: “El jueves recibimos un llamado de San Vicente indicando que se había activado el protocolo por un caso sospechoso de Covid-19 con nexo epidemiológico. El paciente se descompensó y lo trajeron para acá con todas las medidas de bioseguridad, como indica el protocolo. Lo internamos en el hospital y dio positivo”.Agregó que el viernes a la tarde el cuadro se agravó y fue necesario ingresarlo a terapia intensiva. Al cierre de esta edición el paciente se hallaba “con asistencia respiratoria mecánica en estado grave”, explicó González.En cuanto a la esposa del camionero, detalló que “llegó el viernes por la noche con síntomas, se le tomó la muestra y dio positivo, con la diferencia de que la señora se encuentra estable en una sala de aislamiento, no en terapia intensiva”.Tras confirmarse que el camionero y su esposa se contagiaron de Covid-19, desde la tarde del viernes las autoridades sanitarias dispusieron medidas para detectar y aislar posibles contagios el entorno del matrimonio.Además, se estableció que a principios de abril el sexagenario y otros ocho colegas transportistas arribaron a San Pablo para cargar frutas y verduras con destino final en Buenos Aires.Según fuentes oficiales, la mayoría de los camioneros residen en Buenos Aires, mientras que el oriundo de San Vicente compartió varias paradas con otro misionero, quien en la madrugada de ayer fue detectado Entre Ríos regresando de otro viaje.Se informó que el transportista no presenta síntomas compatibles con coronavirus, aunque le anticiparon que al llegar a Misiones sería aislado de manera preventiva.Asimismo, se trata de ubicar a los otros siete camioneros para alertarlos de la situación.Sobre el ingreso de transporte de cargas a Misiones, una fuente de Aduanas explicó que “en el caso de los camioneros que hacen el comercio entre países se les exige una serie de documento y declaraciones cada vez que pasan una frontera”.“En el caso del paciente de San Vicente, su empresa lo mandó a San Paulo, foco de Covid-19 en Brasil, donde el mismo estado reconoce que sólo el 46 por ciento de la población obedece la cuarentena. Es decir que había muchas posibilidades de que se contagie. También se debe mencionar que la Aduana brasileña no tiene controles sanitarios para el Covid-19”, subrayó.Por otra parte, desde la noche del viernes personal de Salud Pública trabajó en San Vicente para verificar el estado de salud de una treintena de familias que residen en el mismo barrio del matrimonio contagiado.Al respecto, se informó que varias familias ya fueron aisladas preventivamente, al igual que personal de la empresa para que la trabaja el camionero.En tanto, la Policía de Misiones tiene la misión de establecer el recorrido del transportista, las paradas e interacciones que realizó, con el objetivo de trazar una posible ruta de contagio.En declaraciones a la prensa, el ministro Oscar Alarcón indicó que “son 600 los agentes de sanitarios de Salud Pública que están trabajando incansablemente”.Desde que se conoció el caso, funcionarios del área informaron que el camionero estuvo aislado con su esposa y al presentar los primeros síntomas optó por automedicarse, lo que no hizo más que demorar su llegada al hospital y agravar su cuadro.Según la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, se estudiaron otros nuevo casos en los que había un nexo epidemiológico y los resultados de las pruebas dieron negativo. Se trata del entorno familiar y laboral del camionero de San Vicente al que se le realizó esta mañana el correspondiente hisopado. Hasta el momento, la provincia registra cinco casos confirmados de coronavirus.El parte epidemiológico de la víspera indicó que son 353 los ciudadanos que ingresaron a la provincia en los últimos días y que deben permanecer en aislamiento domiciliario hasta cumplir los 14 días, tiempo en el cual son monitoreados por Salud Pública.La provincia tiene un caso recuperado y se trata del primer infectado, el posadeño de 71 años.