El camino para ser - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

17 Son las uniones del país (incluida la Urumi) que cuentan con un Centro de Rugby. Además, Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Córdoba y Mendoza tienen academias, el paso previo a los selecciones.

Llegar a vestir la camiseta de Argentina, ser Puma, es el gran sueño de muchos misioneros que juegan al rugby en los diferentes puntos de la Tierra Colorada, pero el camino es largo y hay que dar el primer paso.Que el talento y la técnica de la buena materia prima que tiene Misiones sean acompañados por una estructura y un proyecto a largo plazo es fundamental. Eso permite y permitirá que muchos de los jugadores que hoy dan vueltas por las canchas de la provincia tengan mayores y mejores oportunidades.En ese mecanismo, la Unión de Rugby de Misiones (Urumi) tiene un punto a favor: el Centro de Rugby que funciona en el club Capri. Ese es el primer paso para quienes sueñan en grande.“El Centro de Rugby es un área de la Unión Argentina (UAR), que depende de las uniones provinciales. Abarca tres temas, que son la preparación de los jugadores juveniles, a partir de los 15 ó 16 años hasta los 17, en cuanto a destreza, el área física y el área de capacitaciones para entrenadores. El Centro de Rugby es para entrenamientos. Es para formar y pulir a los jugadores”. Así definió Claudio Cadena, coordinador del centro en Misiones junto a Tamara Sebastiani.“Nosotros le damos cupos a los clubes y los clubes mandan a los jugadores con el perfil que nosotros pedimos para afinar destrezas. Es un centro del alto rendimiento”, ahondó Cadena.“El camino es el Centro de Rugby, pasar a la academia y luego la selección. Cuando el jugador llega a los 17 si entra a un sistema nacional, lo seguimos teniendo en el Centro. Tenemos varios chicos que se mandaron a triales (entrenamientos), a academias, que tienen mucha más estructura y son el paso previo a la selección. El año pasado hubo siete chicas y cinco chicos”, contó Cadena.Es decir, la Urumi, junto a otras 16 uniones del resto de Argentina, tiene lo que podría llamarse una puerta de entrada a las selecciones.Los Centros de Rugby son importantes para captar futuros jugadores de selección, pero también tiene una función primordial: perfeccionar a los formadores. Esa parte también es vital para que haya más y mejores jugadores a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.“Tenemos las puertas abiertas para todos los entrenadores, pero atacamos a esa franja de juveniles, para perfeccionar y que sea un efecto derrame. Cuando tengamos mejores entrenadores, vamos a tener mejores jugadores”, explicó Cadena.Para el entrenador en Misiones “materia prima hay”, pero confesó que “el problema está en el rango de entrenadores, que son los formadores”. “Hoy el rugby se volvió tan exigente que te lleva a ser un profesional y, a veces, quizás acá es un poco amateur, entonces a los chicos les falta un buen formador y eso tratamos de suplir en el Centro. Vamos a lo fino para que esos chicos puedan llegar”, agregó.Antes del 20 de marzo, día en el que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina, la dinámica del Centro de Rugby de Misiones era la de tener a los jugadores una vez por semana en la cancha del Capri. Para los que no eran de Posadas, los entrenamientos con el resto de los seleccionados era una vez por mes.Pese a que la pandemia por coronavirus llegó a cambiar todos los planes, tanto Cadena como Sebastiani sacaron provecho y ajustaron la manera de trabajar para no perder tiempo.“Ahora estamos retomando la presencia física. Desde marzo teníamos entrenamientos virtuales, en los que yo los veía y se entrenaba la parte de destreza y en el segundo entrenamiento hacíamos análisis de videos para aprender sobre sus propias técnicas o con videos de juego en general”, relató Sebastiani, quien se encarga de la parte física.“Estamos con 12 chicos, físicamente, pero en realidad son 80 chicos. Son dos categorías con chicos de toda la provincia. A los chicos del interior los citábamos una vez por mes, por el trajín que implica. Ahora trabajamos virtualmente”, contó.En cuanto a la manera de trabajar, Sebastiani explicó que “para arrancar se hace un testeo físico. Dentro de la unión (misionera) tenemos los perfiles de jugadores en cuanto a lo que es fuerza y velocidad, entonces nos enfocamos en los parámetros que queremos mejorar. La diferencia entre lo que pasa en un club y en el centro de rugby es que en el centro es más personalizado. Vamos a lo fino”.“Dentro de lo malo de esta pandemia sacamos cosas positivas. Algunos chicos hacen doble o triple turno y se sienten, de alguna manera, como profesionales”, agregó Sebastiani y también comentó que “el Ministerio de Deportes también dio un cupo para que vayan al Cepard a entrenar, entonces van con la planificación y tienen el espacio para entrenar”.Otro efecto colateral de la pandemia fue el tiempo. Las capacitaciones, que muchas veces eran complicadas por los tiempos de cada profesional, se agilizaron.“Antes íbamos a los clubes y capacitábamos a los entrenadores, ahora todo lo hacemos por videoconferencias. Son charlas sobre puntos específicos que elige el club. Por ejemplo, si un club me pide hacer la charla sobre el ataque hablamos de eso”, contó Cadena.Sin dudas la manera de trabajar cambió, pero favoreció a la organización interna. “Cada club tuvo que nombrar a un director deportivo y a esos directores los estamos capacitando en diferentes temas. A su vez, la UAR está haciendo dos capacitaciones por mes”, explicó el coordinador del Centro de Rugby en Misiones.“Este tema de la pandemia ayudó para poder dar más capacitaciones en los diferentes puntos de la provincia. A veces, por la vorágine del día a día no lo podíamos hacer. No teníamos el tiempo y es complicado llegar físicamente a todos los puntos de la provincia, pero con las capacitaciones de la UAR pudimos llegar y, además, las dan los entrenadores nacionales”, cerró Cadena.El camino está trazado y, de a poco, el Centro de Rugby recupera su actividad en medio de la cuarentena. Los jugadores de la Tierra Colorada tienen que dar el primer paso para soñar en grande.