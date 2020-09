El Black Friday dejó más ventas que el año pasado y mayor facturación - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

En cifras

59.433 El número de personas que accedió al sitio oficial del Black Friday en los seis días que duró el evento comercial, que contó con más de 1.000 adhesiones. 70% Gran parte de las compras se efectuaron con tarjetas. El interés pasó por las formas de financiación, de tres a doce cuotas.

La décima edición del Black Friday concluyó ayer con un saldo positivo, tanto en materia de facturación como en las ventas físicas.Según los datos relevados provisoriamente por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), hubo un incremento del 20% en lo que respecta a la facturación, y de un 10% en promedio en las unidades vendidas, en los más de 1.000 locales participantes, en relación con la edición 2019.Indicaron que en el 70% de las ventas totales se emplearon las tarjetas como método de pago, en el afán de aprovechar las diferentes formas de financiación, de tres a doce cuotas. Por otra parte, el 30% de lo vendido tuvo la mediación de la página web oficial del Black Friday que, a su vez, fue visitado por un total de 59.433 personas en los seis días que duró la propuesta este año, a raíz de la pandemia por coronavirus, en el afán de evitar aglomeraciones en inmediaciones de los locales comerciales.En cuanto a los días de concurrencia a los locales, precisaron que el viernes y sábados fueron las jornadas con mayor movimiento, al igual que en los hoteles que también realizaron importantes promociones, con habitaciones de 100 a 500 pesos por noche. Desde la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), los posadeños fueron quienes más accedieron a esta propuesta. Desde la entidad destacaron la concurrencia en bares y restaurantes posadeños en el horario excepcional hasta la medianoche, sobre todo, a partir del jueves.En diálogo con El Territorio Sergio Bresiski, titular de la CCIP, señaló que “fue un Black Friday positivo desde todos los puntos de vista, dado el buen caudal de ventas que hubo. Algunos locales superaron las compras en relación con el año pasado, mientras que otros, mantuvieron. En otros casos, por problemas de logística y la falta de reposición, hubo algunas complicaciones”.“Era el caudal de ventas que esperábamos, más teniendo en cuenta la situación particular en la que estamos por la pandemia y el cierre de fronteras”, destacó.En este sentido, el titular de la CCIP instó a reforzar los cuidados sanitarios, para preservar lo logrado hasta el momento en materia epidemiológica.En tanto Fernando Vely, coordinador de eventos de la cámara posadeña, detalló que hubo un incremento de entre el 15% y 20% en la facturación, mientras que el crecimiento real de ventas en cantidades fue del 5% al 10%, en relación con la edición 2019.Destacó el período de duración del Black Friday, que empezó el martes 15 y concluyó ayer, que sumó más jornadas, con el objetivo de desalentar las ventas presenciales y fomentar los pedidos online, dada la coyuntura pandémica.“Es la primera vez que hacemos que un Black Friday dure tantos días, de tres a seis días. Se cumplió el objetivo de no juntar tanta gente y que se respeten las distancias. Esa era una de las principales preocupaciones. La impronta online permitió que los locales refuercen y cumplan los protocolos sanitarios”, manifestó.Sobre los días de mayor concurrencia, precisó que fueron el viernes y sábado, dado el buen tiempo que predominó en Posadas.En cuanto a las formas de financiación, afirmó que para el 70% de las compras se empleó diferentes mecanismos de pagos, como la financiación en cuotas por parte de los bancos adheridos, y el empleo de la billetera virtual Yacaré, que ofreció un reintegro del 16%.En referencia al uso del sitio oficial del evento, detalló que casi 60.000 personas acudieron a la web, que agrupó a 300 comercios que contaban con plataforma e-commerce. Sobre la cantidad de visitas, el número fue mayor, de 159.300. Allí, Vely puntualizó que el 30% de las ventas totales requirió de la mediación de la página oficial del evento.“Fue un evento que se realizó en un escenario adverso, pero gracias al trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia y la Municipalidad se logró un evento muy positivo, que no ocurre en otras provincias, con buenas ventas y sin complicaciones”, subrayó.Por su parte, Gustavo Alvarenga, titular de Amhbra, informó que la ocupación hotelera en las firmas adheridas fue alta, del 45%. “Gran parte de quienes se alojaron eran de Posadas, que aprovecharon las habitaciones por 500 pesos, pero también hubo gente de Iguazú, Eldorado y Apóstoles”, comentó.En el caso del rubro gastronómico, destacó el movimiento en los locales. “Hubo una gran concurrencia, sobre todo a partir del jueves. El viernes y sábado, todos los locales estaban al tope de la capacidad”, concluyó.