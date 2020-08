El bebé obereño tiene problemas cardíacos y sería intervenido el martes

Domingo 16 de agosto de 2020 | 11:09hs.

En la jornada del último sábado fue trasladado desde Oberá en avión sanitario a Buenos Aires, el bebé Mateo Suarez, con problemas cardíacos. El martes podrían intervenirlo quirúrgicamente. La madre y abuela necesitan ayuda para alojarse mientras dure la estadía y recuperación del menor.





“Hoy le pusieron antibióticos más fuerte y hay que ver cómo sigue evolucionando, porque el martes quieren operarle”, contó a El Territorio, Cintia Suarez, madre del bebé que hoy tiene 17 días de vida.





La familia es oriunda del barrio 100 hectáreas de la capital del monte y el bebé nació y estuvo internado en el Hospital Samic en el sector de Neonatología y ante la complejidad del problema cardíaco, decidieron trasladarlo al Hospital Gutiérrez.





Pero no solamente la preocupación de la salud tienen los familiares, también no tener dónde alojarse se transforma un inconveniente para Cintia y la abuela del bebé y más en estos tiempos de pandemia.





“La verdad que estamos necesitando de ayuda porque no tenemos dónde alojarnos, viajé con mi mamá porque tengo problemas de hipertensión y con lo del bebé se sumó lo psicológico, así que necesitaba de un acompañante más”, explicó Suarez.





“Ahora no tenemos dónde alojarnos y el hospital no tiene lugar, anoche nos dejaron en una cocina en el piso, pero no es cómodo, estamos mal y esperamos que alguien nos dé una mano para que la Casa de Misiones nos dé alojamiento”.





Ante esta complicada situación del coronavirus y no tener apoyo económico, se les complica poder conseguir algún albergue cerca del hospital porque la visita es a las 12 y 16. Para quienes quieran ayudar o realizar algún tipo de contacto por albergue para la madre y abuela, pueden comunicarse al número de celular 3755 – 596582.









Nota relacionada: