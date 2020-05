El BCRA promete más rapidez en línea de nuevos créditos

Sábado 9 de mayo de 2020

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó el jueves una nueva línea de créditos para pymes al 24% anual. Resaltó que será para empresas que hoy no cuentan con financiamiento. Esto a partir de las innumerables quejas de empresas y asociaciones que relevaron demoras en el otorgamiento de créditos para capital de trabajo. Así, apunta a dar más celeridad a los fondos que requieren las firmas en el marco de las restricciones que impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio.

El nuevo programa, que consta de 22.000 millones de pesos, estará operativo a partir de la semana que viene. Así desde su página web, el BCRA detalló “a partir de la semana del 10 de mayo, los bancos deberán otorgar estos préstamos a las empresas que presenten la garantía del Fondo de Garantías Argentino (Fogar)”. En tanto, se anticipó un “castigo para las entidades financieras que no cumplan con los cupos con la reducción extra de la posibilidad de suscribir Leliq.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) habían advertido días atrás que las pymes necesitan “más que un crédito un rescate financiero”. Y que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que realmente necesitaban una tasa diferencial del 24% para subsistir, no pudieron obtenerlo por excusas de los bancos, como nómina salarial de empleados acreditada en otra entidad bancaria, mínimas deudas con tarjetas de crédito, deudas de moratorias impagas, por cheques rechazados, o simplemente porque “no están en la lista”, como iniciativa arbitraria que implementó cada banco que decide a qué cliente se lo otorga o no, aún cumpliendo con todos los requisitos.

También hubo casos insólitos. Es que además de la garantía de la empresa, exigían también garantías personales de los directivos o del Bice (Banco Interamericano de Comercio Exterior), entre otras manipulaciones para negar la ayuda.



Financiamiento alternativo