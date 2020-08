El Barcelona informó que uno de sus jugadores tiene Covid-19

Miércoles 12 de agosto de 2020 | 11:01hs.

Las pruebas PCR a las que se sometieron ayer el grupo de nueve jugadores del Barcelona que hoy inician la pretemporada determinó la existencia de un positivo asintómatico por COVID-19, según informó el club.Por ese motivo, el jugador estuvo en contacto con los miembros del primer equipo que viajarán mañana a Lisboa para jugar el viernes los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.Los nueve jugadores que se incorporaron a los entrenamientos son Pedri, Trincao, Rafinha, Aleñá, Oriol Rosell, Miranda, Matheus, Todibo y Wague.La entidad azulgrana anunció que el afectado se encuentra bien y está aislado en su domicilio. Además, el Barcelona informó a las autoridades deportivas y sanitarias competentes, tanto como que "se han rastreado todas las personas que han tenido contacto con el jugador" para practicarles las pruebas PCR correspondientes.La delegación del Barcelona viajará mañana a Lisboa para enfrentar el viernes al Bayern Munich en el Estadio Da Luz en el partido por los cuartos de final de la UEFA Champions League.Los de Quique Setién respiran con tranqiulidad tras la recuperación de Lionel Messi, reaparecido ayer con una venda en su pierna en el entrenamiento grupal luego de ausentarse el lunes por la fuerte patada que recibió el sábado de parte de Kalidou Koulibaly en el partido de octavos de final de la competición europea ante Napoli.El mediapunta alemán del Bayern Munich Thomas Müller dijo, de cara al duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, que aunque es claro que el equipo catalán tiene algunos problemas y que el Bayern está en racha, a partido único puede pasar cualquier cosa."Nosotros vamos de récord en récord y eso no es coincidencia. Pero tomamos cada partido con humildad. El Barcelona no ganó la liga española y ha mostrado algunos problemas pero a partido único puede pasar cualquier cosa", dijo Müller.El Bayern está invicto desde el 7 de diciembre de 2019 y desde el 16 de febrero ganó todos sus partidos.El entrenador, Hansi Flick, por su parte, dijo que el equipo está preparado y que aunque tiene respeto por el rival, también confía en su propia calidad.El partido de vuelta contra el Chelsea, en el que el Bayern se impuso por 4-1, mostró, según Flick, que al Bayern no le afectó la pausa tras el final de la temporada alemana, que terminó el 4 de julio con la final de la Copa de Alemania.El Bayern tuvo dos finales de vacaciones tras la final de la Copa y después, según Flick, los jugadores volvieron en gran forma a los entrenamientos.