El Banco Central recuperó reservas y comenzó a flexibilizar el cepo para importadores

El Banco Central accedió a flexibilizar el cepo cambiario para importadores luego de haber recuperado unos U$S900 millones de reservas en las últimas dos semanas.El directorio de la autoridad monetaria tomó una serie de medidas para simplificar el acceso al mercado de cambios oficial para empresas importadoras. Así, comenzó a liberar parcialmente el "súpercepo" que había establecido en las últimas semanas.Por un lado, para facilitar la compra de dólares de pequeñas y medianas empresas importadoras, el Banco Central decidió elevar de U$S250.000 a un millón de dólares el libre acceso directo al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) para el pago anticipado de importaciones.Por otra parte, la entidad que preside Miguel Ángel Pesce decidió dejar afuera del concepto de "Formación de Activos Externos líquidos" un saldo de libre disponibilidad por U$S100.000, así como los fondos de reserva o de garantía por endeudamiento u operaciones en el exterior que no pudieran ser liquidados.Esto significa que hará menos estricta una de las últimas normativas cambiarias para las importadoras, que les exigía que primero utilicen sus saldos de divisas ahorrados antes de poder acceder a dólares a precio oficial para realizar más compras externas."Tampoco entrarán dentro de esta calificación los saldos que se originen del cobro de exportaciones de bienes y/o servicios para los cuales no hayan transcurrido el plazo de cinco días hábiles desde su percepción", aclaró el BCRA.Una tercera medida estará relacionada a los límites para las operaciones de "contado con liqui". El Central había determinado que quienes quisieran acceder al tipo de cambio oficial no podrían haber realizado compras a través de la compraventa de bonos o acciones en los últimos 90 días. Con la medida tomada este jueves, el Banco Central considerará esos 90 días a partir del 1° de mayo.El Banco Central había perdido entre mediados de abril y de mayo unos U$S1250 millones de reservas internacionales en medio de las presiones cambiarias que hicieron saltar las cotizaciones paralelas.