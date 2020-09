El Banco Central liberó las transferencias entre cuentas en moneda extranjera - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020 | 19:45hs.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso hoy que las transferencias de cuentas nominadas en moneda extranjera puedan cursarse sin necesidad de validación previa, una reglamentación que fue adoptada días atrás y que frenó esta operatoria desde el miércoles de la semana pasada.La decisión fue tomada por el Directorio e informada a través de la comunicación A 7112, que modificó la comunicación A 7105, eliminando la condición de que las transferencias tengan origen en el exterior."De esta manera, las aperturas de cajas de ahorro en moneda extranjera que se realicen para la acreditación de una transferencia y la acreditación de fondos en cuentas ya habilitadas no requerirán de la validación establecida en la comunicación A7105", afirmó el BCRA en un comunicado.La medida forma parte de un intercambio de pedidos entre el BCRA, los bancos y distintos organismos del Estado, fundamentalmente la Anses, para rehabilitar las transferencias y compra de dólar a través de Internet.El martes de la semana pasada el BCRA anunció nuevas regulaciones para acceder al mercado de divisas que, según los bancos, algunas eran "virtualmente imposibles de aplicar" ya que no contaban con las información suficiente para cumplir con la normativa.Esto hizo que, desde hace ya ocho días, tanto las transferencias como la compra de dólares estuviera inhabilitada en las plataformas de homebanking.En los últimos días, las tensiones entre las entidades financieras y el Banco Central fueron en aumento ante la falta de soluciones en torno al sistema de verificación de información, que obligaba a chequear los datos de quienes deseaban comprar dólares en forma individual.Sin embargo, un acuerdo de cesión de información entre la Anses y el BCRA anunciado el miércoles a la noche permitió a la autoridad monetaria contar con los datos de los titulares de planes sociales y de aquellas personas sin ingresos declarados, excluidos de acceder al cupo de US$ 200 para ahorro.De esta forma, los bancos podrán consultar a través del Banco Central si los clientes que desean comprar dólares están o no inhabilitados por uno de estos dos motivos, al mismo tiempo que se garantizan la seguridad de los datos de estas personas."El banco va a chequear contra la base de datos del BCRA si el CUIT del cliente que quiere comprar dólares está permitido o bloqueado. Una vez hecho el pedido, el banco va a recibir el ok o la denegatoria de la operación pero no va a saber por qué, los datos de Anses están protegidos", explicaron a Télam fuentes del BCRA.Según confirmaron a esta agencia fuentes de bancos privados y públicos, el objetivo es tener rehabilitado el sistema para mañana mismo y, en caso de no ser posible, para el próximo lunes."Nuestra percepción es que está en vías de solución entre mañana y el lunes. Hay buena predisposición del BCRA y de los bancos para que eso suceda. Estamos trabajando todos en línea para que quede superado", aseguraron a esta agencia fuentes de uno de los bancos de capital extranjero más importantes del país.El tiempo que demore en estar activo el mecanismo dependerá de qué tan rápido se pueda compatibilizar las bases de datos de Anses y el BCRA, en el contexto de normas muy estrictas de seguridad que tiene la autoridad monetaria."Esa compatibilización de base demora tiempo y estamos en eso. Esperemos que el viernes ya esté listo", aseguraron desde el BCRA.La comunicación "A" 7105 restringió la compra de moneda extranjera a los beneficiarios de IFE, AUH y el resto de los planes sociales, así como a quienes no tengan ingresos declarados y a los cotitulares de cuentas en moneda extranjera.También impidió la operatoria a quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales y prendarios, cuotas de créditos hipotecarios, el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o sean deudores de créditos hipotecarios UVA.Además, impuso que la compra de dólar oficial tenga una percepción de 35% sobre el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, que se suma al recargo del 30% del impuesto PAÍS que se aplican sobre el precio de venta oficial de la divisa.