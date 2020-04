El Banco Central extendió por 30 días el vencimiento de todos los cheques

Viernes 3 de abril de 2020 | 10:40hs.





Además, dispuso "admitir una segunda presentación para los cheques rechazados por causal "Sin fondos suficientes disponibles en cuenta”".



Las entidades financieras, aclaró el Banco Central, no podrán aplicar comisiones a sus clientes relacionadas con el rechazo de cheques.s



La autoridad monetaria reaccionó ante un pedido de organizaciones pyme, que advirtieron, la semana pasada, que la apertura del clearing bancario podía provocar un aluvión de cheques rechazados. Los comecios y las industrias no esenciales, al no estar trabajando, no tienen ingresos para cubrir los cheques librados en el último tiempo.



De todos modos, las empresas pequeñas y medianas que deben afrontar esos pagos siguen confundidas. Entienden que, si un proveedor reclama el pago y la cuenta no tiene fondos para afrontar el cheque, el acreedor puede hacer una segunda presentación, sin fecha.

El Banco Central dio treinta días adicionales de plazo para presentar cheques comunes o de pago diferido, ante la advertencia de organizaciones pyme por la ruptura en la cadena de pagos.En la comunicación A6950 a los bancos, la autoridad monetaria resolvió "ampliar en treinta (30) días adicionales el plazo para la presentación de los cheques comunes o de pago diferido que finalice durante la vigencia de dicha medida del Poder Ejecutivo Nacional, hayan sido librados en la República Argentina o en el exterior".