El Banco Central aclaró que se pueden retirar dólares con total normalidad - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020

“Las medidas que tomó el Banco Central son temporales y para transitar este momento difícil. Estamos trabajando en programas que generen las soluciones genuinas, que son aumentar las exportaciones, reducir las importaciones de lo que el país puede producir, fomentar las inversiones tanto locales como internacionales que permitan ingresar dólares al mercado financiero y estimular el ahorro en pesos de una manera importante”, aseguró Kulfas en declaraciones a la prensa tras la reunión de gabinete económico, en la Casa Rosada.





El dólar blue volvió a subir En un mercado con limitadas operaciones, el dólar blue subió $1 ayer y alcanzó los $145 para la venta.



El billete paralelo ya había aumentado $3 el martes, como reacción a las medidas lanzadas por el Banco Central, la Afip y la CNV para desalentar la demanda de dólares en el mercado oficial.



De esta manera, la brecha con el oficial mayorista llega al 91,5%, luego de superar el miércoles pasado el 92%.



La mayoría de los analistas sostiene que estas medidas aliviarán la presión sobre las reservas en el corto plazo, pero no son sostenibles en el largo plazo y podrían provocar un incremento en las brechas cambiarias, ya que las expectativas de devaluación siguen latentes, pero las posibilidades de acceder al mercado oficial son menores.

Alberto: “Tenemos que fortalecer nuestra moneda”

El presidente Alberto Fernández pidió a los argentinos “acostumbrarse a ahorrar en pesos”, en medio de las complicaciones en materia cambiaria que viene soportando la economía.



Dijo que la Argentina “tiene que hacer un ejercicio, como sociedad, para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, cuidar nuestro peso, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción”, durante una conferencia de prensa en Entre Ríos, tras firmar acuerdos y recorrer obras en esa provincia.



El gobierno insiste así en la necesidad de fortalecer un mercado monetario en pesos, para bajar el alto nivel de dolarización en el país.



Desdolarizar la vivienda

En el mismo sentido, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, cuestionó que en la Argentina el precio de los terrenos y las propiedades se cotice en dólares.



Y como lo hizo el presidente, pidió buscar una forma de ahorro que no afecte a las reservas del país. “No hay ninguna explicación para que el metro cuadrado de las viviendas esté cotizado en dólares”, dijo Bielsa.



Recordó que se trata de “insumos locales, mano de obra local y aplica perfectamente al vínculo de una necesidad”. “Hay que pensar en otro ahorro que no sea a través del dólar”, dijo la funcionaria, frente a las dificultades que causó la demanda de dólar solidario.



Reconoció que el gobierno debe “generar la confianza que nos permita desdolarizar la vivienda. Hay que pensar en una moneda dura que nos permita pensar en el ahorro en pesos y que sea confiable”.



La funcionaria consideró que se debe avanzar hacia un “verdadero plan donde la pobreza no se supere solamente con la asistencia, sino con el trabajo, porque es la única manera de salir de la inequidad”.



Fernández visitó Entre Ríos, donde con funcionarios y el gobernador Gustavo Bordet recorrieron obras públicas y privadas, visitaron un laboratorio, una planta avícola y firmaron convenios, se informó oficialmente.



El Banco Central aseguró ayer que el sistema financiero funciona “con normalidad”, y puntualizó que los ahorristas tienen “libre disponibilidad” de sus depósitos en la moneda que se hayan realizado.Fuentes del Banco Central de la República Argentina expresaron a Télam su “preocupación por la circulación de rumores por las redes sociales, destinados a generar incertidumbre en los usuarios de servicios financieros sobre la disponibilidad de sus ahorros”.Sin embargo, remarcaron que “está garantizado el normal funcionamiento del sistema financiero y la libre disponibilidad de los depósitos en las monedas en las que fueron efectuados”.“Las entidades financieras funcionan con normalidad dentro de las restricciones del aislamiento y el distanciamiento social preventivo obligatorio”, aseguraron y estimaron que mañana puede estar operativa la compra de dólares a través del homebankin.Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró ayer que las medidas cambiarias dispuestas por el Banco Central “son temporales” y que buscan priorizar las divisas para el sector productivo, mientras se avanza en programas que generen las soluciones genuinas a la escasez de dólares.Asimismo, aseguró que la imposibilidad de comprar dólares por homebanking desde hace ya una semana responde a “situaciones operativas que se van a solucionar prontamente”, aunque sostuvo que ese “es un tema del Banco Central”.