“El balance del primer mes es positivo, pero estamos lejos de cantar victoria”, afirmó Fernández

Domingo 12 de abril de 2020 | 22:21hs.

El presidente Alberto Fernández advirtió este domingo, en una entrevista en Telefé, que en este momento "no podemos volver a hacer nuestras vidas" como antes de la pandemia del coronavirus porque "nos exponemos a un dolor infinitamente mayor y todo se desperdiciaría en dos minutos"."Abrir una fábrica significa que un empleado que se contamine va a contaminar a sus compañeros en un día"El presidente afirmó que "se cuida y lo cuidan" para que no se contagie coronavirus en sus salidas, visitas y reuniones."Yo también tengo cuidado, al control social lo respeto y en una selfie tenemos una distancia considerable entre unos y otros", dijo el Presidente por Telefé,y explicó que "me dicen que no tengo que ir al (Instituto) Malbrán o al hospital de La Matanza, pero me siento muy mal porque esa gente se está exponiendo, sé que se cuidan y me cuidan".Sobre la situación social, Fernández afirmó que "Los que más necesitan comida van a tener la comida que necesitan y los que necesitan recursos van a tener los recursos que necesitan"."Las empresas también van a tener la ayuda que necesitan", dijo Fernández por Telefé, y aclaró que se debe "ayudar al Estado a hacer el esfuerzo" que demandan las actuales circunstancias por el coronavirus.Fernández afirmó que "no se arrepiente" de haberse referido con el término "miserable" a la empresa Techint por haber anunciado el despido de 1.450 empleados de la construcción en medio de la pandemia del coronavirus pero aclaró que es un tema "superado".El mandatario dijo que "no" se arrepiente de haber criticado a Techint con ese término pero dijo que estuvo dialogando con un ejecutivo de ese holding al que le dijo "ya está, está superado", aunque volvió a repudiar la "miserabilidad" de quienes se aprovechan de esta pandemia, aclarando que ello ocurre "en todos" los sectores.El presidente afirmó que hay sectores que "piden baja de aportes patronales, de impuestos, de Ingresos Brutos, pero el Estado necesita ayuda para pagarle a la gente"."Buscar una solución no está nada más, estoy esperando conocer ideas", dijo el Presidente por Telefé, quien advirtió además que "me preocupa la cantidad de información falsa que circula para impacientar a la gente, con supuestos decretos e información que ni yo conozco, por lo que sería interesante conocer quienes son los que están detrás de las fake news y de los trolls".Dijo que "sería un ingrato" si criticara a referentes de la oposición, al destacar a dirigentes que "siempre están al pie del cañón" cuando él requiere su opinión y colaboración.Entre los ejemplos mencionó al jefe del Interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri.