El aumento a privados será para salarios “muy atrasados”

Domingo 22 de diciembre de 2019

En la Matanza darán bono de $12.750 El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, autorizó por decreto el pago de un bono de 12.750 pesos para los empleados municipales de ese distrito bonaerense, que se acreditará en los próximos días para tratar de llevar alivio de cara a las celebraciones por Navidad y Año Nuevo.

“Argentina está viviendo una grave crisis que golpea muy duro a nuestros trabajadores, por lo que este bono representa una ayuda fundamental para sus familias. Queremos que haya justicia para cada uno de ellos, quienes le ponen el cuerpo a esta difícil situación nacional”, destacó Espinoza, al anunciar su decisión. “Esta decisión se da en el marco de un modelo de gestión que prioriza tanto el ingreso de los trabajadores y trabajadoras” dijo Espinoza.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, indicó ayer que dará un “aumento mínimo” a los sectores “que quedaron muy abajo” de la inflación, mientras aclaró que ello no suspenderá las paritarias.“A través del diálogo con los distintos sectores, vamos a lograr un proyecto de país sustentable que llevemos adelante entre todos”, consideró. El funcionario señaló: “Uno de los pasos que hemos anticipado en este gran acuerdo es que vamos a dar un aumento mínimo de los salarios para los próximos meses”.“Vimos el mapa salarial luego de las últimas paritarias y en algunos sectores los sueldos básicos han quedado muy atrasados. Otros más o menos pudieron mantener la inflación y otros quedaron fuera del piso”, evaluó.Sostuvo que ello no suspende las paritarias y aclaró que aún no hay un monto definido, por lo que será analizado en la próxima semana.“Estamos apuntando a los sectores que quedaron muy abajo”, insistió el funcionario.De ese modo, subrayó: “Vamos a hacer un piso mínimo que va a impulsar a esos sectores que quedaron con salarios básicos muy atrasados a poder trabajar en una paritaria con mayor comodidad”.“Es un incremento remunerativo que queda incorporado al salario. No es un bono. Esto es un piso”, destacó Moroni en diálogo con AM 750. Moroni remarcó además que “una reforma laboral que implique pérdida de derechos no está de ningún modo en los planes” del Gobierno.“Ahora, ajuste de las comisiones colectivas, de algunos temas puntuales, normas que han quedado des actualizadas, categorías de trabajadores que ya no existen, todos esos puntos metidos en acuerdos sectoriales me parecen muy razonables”, destacó.“No hablemos de reforma laboral en el mal sentido de la palabra”, puntualizó. De todos modos, el ministro subrayó que “por ahora” sólo están pensando “en resolver la emergencia”.“Entiendo que han quedado muchas demandas acumuladas insatisfechas, pero hace nueve días que estamos y sólo podemos pensar en la situación de emergencia de un país que tiene 40% de pobres”.