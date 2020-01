El audio de uno de los rugbiers detenidos: "Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada"

"Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y se hará cargo", dijo Pertossi, que en el audio se describe como "inocente". "Todavía no lo digo, pero lo soy. Lo que más quiero es salir y levantar la cabeza en alto", afirmó.Luego, el joven se refirió directamente al asesinato de Fernando y reflexionó: "Me duele lo que pasó, arruinar una familia. Me hago cargo y soy responsable porque estuve y son mis amigos, no los voy a dejar morir".Sin embargo, en medio de su explicación también argumentó que lo ocurrido fue casi una cuestión del azar. "Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida. No por eso me voy a condenar ni me voy a entregar", sentenció.Hasta este momento, Lucas se encuentra detenido e imputado como "partícipe necesario" del delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".En tanto, uno de sus primos, Ciro, fue identificado como "coautor" del asesinato de Fernando junto con Máximo Thomsen.