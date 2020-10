“El arte está en la obra, no en el artista” - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

Es constitutivo para una obra que recrea a figuras tan reconocidas como Eva o San Martín -explica- resaltar sus rasgos humanos, “cuando un artista debe hacer su representación de personas tan importantes y que ya están en el imaginario de la gente, hay que detenerse en sus rasgos, en Eva es su carácter, su sonrisa, su mirada. Más allá de que a lo largo del tiempo hay personalidades que se vuelven un mito y pueden generan pasiones contrarias, siempre el arte rescata lo humano, se queda con el gesto de humanidad”.





Perfíl Sergio Rolando Ortiz

Artista plástico

Nació el 13 de diciembre en Puerto Iguazú. “A mí, al igual que a mis hermanos, nos recibió la doctora Marta Schwarz, el Ángel de la Selva”, cuenta como anécdota de una vida de pioneros que eligieron sus padres llegados del sur.



Estudió Bellas Artes en Buenos Aires.



Es artista plástico, pintor, escultor, restaurador y docente.



Se especializó en escultura en diversos materiales y arte sacro. Realizó talleres de escultura en piedra y pintura mural en La Universidad Complutense de Madrid.



Entre 1989 y 1991 se desempeñócomo director del Museo municipal Braulio Areco.



Realizó esculturas, murales y restauraciones en toda la provincia. Algunas sonel mural de la cúpula de la catedral y el mural ‘Las villenas’, en la Placita.





“No hay tiempo o dinero que sean determinantes para una obra, es una creación que se da por medio del artista, con su visión y su técnica, pero nunca es el artista el protagonista, lo verdaderamente importante es esa obra terminada, esa producción que queda abierta a los ojos del público”, define Sergio Ortiz (69) sobre su concepción de la plástica, materia en la que tiene una carrera de más de 45 años.El artista iguazuense trabaja en la restauración de un busto de Eva Perón que realizó en 1990.Mientras avanza en la etapa de limpieza de la obra modelada en arcilla para el jardín del Concejo Deliberante de Posadas, expresa: “Yo pongo mis manos en nombre de Dios para generar mi arte, como católico practicante que soy me encomiendo y por su ayuda hago, por su ayuda creo”.Con un cincel de movimientos suaves y la ayuda de un preciso preparado de químicos, remueve las capas de pintura hasta llegar a la pátina amalgamada con los componentes naturales.En ese ir al origen hay una historia. “En 1990 me solicitaron realizar el busto de Eva Duarte de Perón para el jardín del Concejo Deliberante y ahora, 30 años después, me llamaron para que la restaure. Para mí es también muy importante porque esta obra siempre la sentí como un homenaje a mi madre, mujer peronista, que hoy ya no está”.Para su puesta en valor, el autor trasladó la escultura hasta su casa, y luego será nuevamente colocada en el espacio verde del edificio de Bolívar y Rivadavia.“Mi madre, Carlota Jara de Ortiz llegó a Iguazú con mi padre Sergio Nelio Ortiz en 1946, ella venía de Bariloche y él de San Luis, eran recién casados y viajaron en barco para pasar su luna de miel. Se enamoraron de Iguazú y se quedaron como pioneros maestros de escuela. Ella también fue diputada. Era peronista y pudo ver la representación de Eva que hice y darme su devolución, por eso hoy más que nunca recuerdo a Carlota, a nueve años de su partida”, relata.“Cuando me pidieron que haga la escultura de Eva, me contaron que en dos oportunidades habían sacado su estatua del Concejo, en 1955 con la Revolución Libertadora y en 1976 con la irrupción de la dictadura, en esas ocasiones las esculturas se perdieron y ésta que vemos acá está desde 1990 y es un homenaje a mi madre y también a la democracia, porque sigue ahí 30 años después”.En su extensa trayectoria artística, Ortiz se ha encontrado con significativos maestros que contribuyeron a su formación, “de los maestros artistas aprendí que es fundamental la armonía de una obra en las formas y proporciones y además, con el espacio donde va a ser emplazado”.En la búsqueda de la perfección, repara en el az de luz, su tiempo-espacio y su reverso, la sombra.“Hay cuestiones que se resuelven con la luz y la sombra, como el iris del ojo, a veces la pintura no queda bien y se soluciona con un corte o un orificio que tiene su efecto con la luz. Para ello es importante saber dónde va a estar la estatua, si es un espacio grande debe ser una obra importante en tamaño. En este caso, es un jardín y la obra está cercana a la gente”.