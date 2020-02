El arte de ser amable, quinto fruto del Espíritu Santo

Sábado 29 de febrero de 2020

Por José Miérez Gerontólogo

Comunidad misionera: el arte es la habilidad, maña, conjunto de reglas para hacer algo. Acto por el cual el ser humano (mujer o varón), valiéndose de la materia o lo inmaterial, expresa o imita lo material o inmaterial. San Pablo, agrupando tres palabras trata de expresar lo inexplicable: amabilidad, bondad, mansedumbre. También podría traducirse como amabilidad, suavidad, benignidad. Palabras que se usan en griego para calificar el vino añejo, el yugo suave, es decir que no roza, no irrita, no hace llaga (que eso quiere decir “mi yugo es suave”, del Evangelio en Mateo 10.30). El carácter lleno de la persona en todo.

Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor al género humano, él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Es la bondad de Dios la que se hace visible en Jesús.

No se trata de hacer el bien, sino de hacerlo con delicadeza, con cariño, con suavidad, con tacto, con alegría, con buenos modales. Hacer lo que hay que hacer y decir lo que hay que decir, con buena gracia, con consideración, con educación. A veces parece que el saber que tenemos razón nos hace ser bruscos e intransigentes, como si el poseer la verdad nos diera derecho a ser impertinentes con los que, en opinión nuestra, no la poseen.

Hay que actuar siempre con respeto total, en el lenguaje, tono de voz, los modales, la deferencia; la verdad sin caridad pierde su credibilidad y su atractivo. El espíritu nos enseña a cambiar la firmeza con tacto, a mantener nuestras convicciones y practicar la humildad.

La mansedumbre no quiere decir debilidad. Se dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra y con su mansedumbre supo enfrentar al faraón, acaudillar a un pueblo, tronar con ira ante la multitud pagana al pie del Sinaí, legislar con claridad y juzgar con firmeza.

Jesús también reclamó para sí mismo esa actitud de mansedumbre y dijo: “Vengan a mí que soy manso y humilde de corazón”. Y no fue contra su mansedumbre y afabilidad que echó a los mercaderes del templo que hacían de la casa de su padre un nido de ladrones, denuncia a los escribas y fariseos por su hipocresía, corrige a sus discípulos siempre que hizo falta. Delicadeza no es debilidad, y tacto no es cobardía. Hacerlo todo pero a su tiempo, a su manera, con respeto a todos y con moderación siempre.

Pablo, que conocía su propio carácter, escribe a los corintios y les pregunta: “¿Qué preferías, que vaya a vosotros con palo o con amor y espíritu de mansedumbre?”. Él ha aprendido a templar sus reacciones y toma las medidas que deba tomar sin ceder el genio y herir a sus amigos.

Santiago, en la misma palabra griega, ser dócil y docilidad en latín, o sea enseñable, capaz y dispuesto a aprender, a ser enseñado. Por eso desecha toda inmundicia y abundancia del mal y recibe con docilidad la palabra sembrada y está dispuesto a seguir aprendiendo de por vida. El aprender no se acaba nunca y esa actitud requiere humildad, curiosidad, apertura de espíritu, docilidad, bondad, sensibilidad aspectos, todos de ese toque suave, esa brisa ligera, ese calor humano que gana el corazón. Los antónimos de todo esto son osco, descortés, antipático, áspero.

Tengo en mis manos una poesía de Pablo Neruda que quisiera que la lean, la comenten y en tertulias con amigos traten de cumplirla, aunque nos parezca imposible:





Queda prohibido

Queda prohibido llorar sin aprender,

levantarte un día sin saber qué hacer,

tener miedo a tus recuerdos.

Queda prohibido no sonreír a los problemas,

no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo,

no convertir en realidad tus sueños.

Queda prohibido no demostrar tu amor,

hacer que alguien pague tus dudas y mal humor.

Queda prohibido dejar a tus amigos,

no intentar comprender lo que vivieron juntos,

llamarlos sólo cuando los necesitas.

Queda prohibido no ser tú ante la gente,

fingir frente a las personas que no te importan,

hacerte el gracioso con tal de que te recuerden,

aliviar a toda la gente que te quiere.

Queda prohibido echar a alguien de menos sin alegrarte,

olvidar sus ojos, su risa, todo…,

porque sus caminos han dejado de abrazarse,

olvidar su pasado y pagarlo con su presente.

Queda prohibido no intentar comprender a las personas,

pensar que sus vidas valen más que la tuya,

no saber que cada uno tiene su camino y su dicha.

Queda prohibido no crear tu historia,

dejar de dar las gracias por tu vida,

no tener un momento para la gente que te necesita,

no comprender que lo que la vida te da, también te lo quita.

Queda prohibido no buscar tu felicidad,

no vivir tu vida con una actitud positiva,

no sentir que sin ti, este mundo no sería igual.