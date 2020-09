El arte de comunicar en pandemia - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Cabe resaltar que la propuesta tiene una duración de ocho semanas, comenzando hoy. Cada sábado de 14 a 15.30, habrá encuentros dinámicos por Zoom y durante la semana se podrá ingresar al aula virtual para acceder a contenidos digitales (clases preparadas con textos y videos),material para descargar y foros de debate y consulta. Es un curso arancelado, con precios accesibles y diferenciales y al finalizar, se otorgan certificados de la Unam.





PARA AGENDAR Info e inscripciones

Web: oratoriaycomunicacion.com.ar

Facebook/oratoria.fhycs.unam Instagram: @oratoria_com Celular: 376 47147830.



La comunicación sigue siendo clave para el desarrollo de la humanidad y en tiempos donde el miedo, la desinformación y la distancia se ampliaron durante meses, las formas de comunicarse también cambiaron. Hoy no sólo se busca aprender a hablar frente a un público, sino que factores técnicos y digitales cobran mayor relevancia. Mirar a la cámara, buscar un espacio agradable, buena iluminación, son algunas de las características que se perfeccionan a la hora de transmitir contenido.En este camino, el curso virtual de Oratoria y Comunicación que a pesar de llevar años dictándose con el aval de la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam, se vio también modificado y resignificado en pandemia.“Se reprodujo esta situación de hablar en público. La virtualidad creó, de otra manera, las condiciones para poder hablar en público y siempre decimos que esto que nos está pasando de trabajar y estudiar desde la casa, potencia la necesidad del orador”, arrancó explicando Sebastián Franco, director y docente del proyecto de extensión. “De repente te ves obligado. Hasta el que no estaba acostumbrado a mandar un audio porque le daba vergüenza, ahora tiene que prender la camarita y hablar. Entonces tiene que ser directo, conciso, persuasivo tiene que ser empático...se tienen que dar un montón de habilidades retóricas que uno va desarrollando. Por eso más que nunca creo que hace falta la oratoria en este momento de pandemia”, resumió al tiempo que detalló que en el curso renovado -que se da todos los sábados y arranca hoy- se trabaja en estas habilidades puestas frente a cámara.“Hablando en público presencialmente en un espacio abierto podés moverte, caminar en el escenario, ubicarte en distintos lugares y el cuerpo comunica de otra forma. Ahora la expresividad del rostro se acentúa con la cámara y muchos detalles que uno no tiene por qué tenerlos en cuenta quizás en la vida cotidiana, por ejemplo tener una buena iluminación, el ambiente desde donde vas a transmitir, eso también es parte ahora de tu práctica como orador”, refirió sobre las nuevas modalidades de comunicar en streaming.Con la cuarentena instalada de manera inesperada, la constante que se repitió en cada hogar, en cada rubro es que muchos debieron aprender sobre la marcha, incorporar nuevas herramientas para adaptarse a la nueva realidad. Así, para quienes estaban acostumbrados a los atriles y tenían grandes capacidades comunicacionales sobre el escenario, también las reglas han cambiado, por lo que la capacitación se potenció.Tal como detalló el también periodista y profesor en Letras, los oradores profesionales cuidan la imagen que proyectan.“No puede ser algo espontáneo en un orador profesional. Trabajamos mucho en la diferencia de todo lo que implica la oralidad primaria y la secundaria, que es cuando uno cuida qué va a decir y cómo lo va a decir porque quiere lograr un efecto. Para nosotros el orador es un estratega”, deslizó.En esa línea, es que si bien una persona puede tener muchos conocimientos sobre determinada materia, la oratoria logrará que la comunicación sea eficaz.“Siempre destacamos que haya mucha gente que quiera saber comunicar, que quiera reflexionar sobre la comunicación porque sino hay una naturalización del lenguaje: ‘yo hablo y como me salga está bien’. En cambio nosotros desnaturalizamos las prácticas y sobre todo destacamos el aprender de la propia reflexión sobre la experiencia”, alegó.Para los encargados del curso como Franco, que hace 15 años mantienen un estándar, también fue un desafío volcarse a la virtualidad. Como un pedido que tenían pendiente de hace bastante, el éxito de los cursos online fueron inmediatos y abrieron la posibilidad de sumar a personas de otras provincias, enriqueciendo la experiencia. La iniciativa, pretende ahora seguir abocada a esta modalidad, aunque se restablezca la presencial y tomarla como una herramienta para llegar a las localidades más alejadas del interior de Misiones.