El arquero Marcos Díaz no continuará en Boca

Jueves 28 de mayo de 2020

Miguel Russo, director técnico de Boca, último campeón de la Superliga, le informó al arquero Marcos Diaz que no le renovarán el contrato que vence el 30 de junio, ya que el club está lejos de las pretensiones económicas y deportivas que pide el futbolista.

De ese modo, el club de la Ribera decidió que el ex jugador de Huracán no siga en el plantel boquense. Una de las posibilidades que considera Díaz es incorporarse al Leganés de España, que mostró interés en ficharlo.

Díaz es el tercer jugador xeneize -de los que se le vence el 30 de junio su contrato- que no seguirá en Boca desde el próximo semestre: los otros dos son Junior Alonso, quien por razones personales ya informó que no continuará; y Nahuel Molina, quien al no arreglar su vínculo por razones económicas quedará en libertad de acción.

Marcos Díaz, de 34 años, es suplente de Esteban Andrada, arquero que también integra la selección nacional. Además, en julio regresará Agustín Rossi, quien está a préstamo en Lanús.

Con respecto a Rossi, su representante -Miguel González- dijo que “Agustín, después del 30 de junio, tiene que volver a Boca. club con el cual tiene contrato hasta 2023”.