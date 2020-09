El árbitro de Racing-Nacional se contagió de coronavirus y aislaron a sus asistentes - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020 | 21:23hs.

Una noticia generó revolución en Avellaneda. A menos de un día para la presentación de Racing en la Copa Libertadores frente a Nacional de Montevideo (partido que se disputará a las 17 en el Cilindro) los árbitros que fueron designados para impartir justicia en el encuentro obtuvieron resultados positivos en los testeos de coronavirus.Los brasileños Anderson Daronco (juez principal), junto a sus asistentes Fabricio Vilarinho, Rafael Alves y Bruno Arleu (cuarto árbitro) fueron aislados en un hotel porteño luego de conocer los resultados de las pruebas PCR que se realizaron en la previa del compromiso entre argentinos y uruguayos.Lo llamativo es que sus reemplazantes serán integrantes de un cuarteto que involucra al chileno Cristian Garay (inicialmente designado como cuarto árbitro para el choque entre Defensa y Justicia ante Delfín) , como colegiado principal y sus asistentes serán Christian Schiemann (también de Chile) y la argentina Mariana De Almeida; mientras que el designado para ocupar el lugar del cuarto árbitro será Fernando Echenique.En este contexto, el duelo internacional entre los equipos del Río de la Plata marcará un hecho inédito, dado que la nacionalidad de dos jueces será la misma que la del conjunto local. Esta determinación se produjo porque en Argentina sólo quedaron disponibles dos jueces asistentes internacionales (Germanotta y Del Yeso), que vienen de dirigir con Néstor Pitana en Arabia Saudita y están cumpliendo con la cuarentena.Por su parte, Sebastián Beccacece dejó abierta la posibilidad de incluir como titular a Iván Pillud, tras el resultado negativo que arrojó el nuevo estudio realizado hoy al defensor.“Hicimos estudios a Iván Pillud por la mañana y arrojó negativo. Por eso no hemos definido el equipo todavía”, declaró el técnico de la Academia en la conferencia de prensa virtual transmitida por la plataforma digital Racing Play.“No tuvo síntomas, tiene que hacer un estudio más. Vamos a esperar hasta lo último para definir el equipo”, agregó el DT sobre el once titular que recibirá mañana a Nacional, por la tercera fecha del Grupo F. “Nos vamos a tomar el tiempo necesario. Sin (Matías) Zaracho y algunos jugadores que pueden llegar a sentir molestias por la inactividad, lo aconsejable va a ser esperar hasta último para decidir la formación”, continuó.Respecto del conjunto charrúa, el ex entrenador de Defensa y Justicia aseguró que será “un rival exigente”, porque llega “con mucho rodaje” debido a los nueve partidos oficiales que disputó en el marco de la reanudación del torneo uruguayo tras el receso obligatorio por la pandemia del coronavirus.“Hemos visto todos los partidos de Nacional y es un equipo que se manifiesta con un grado de competitividad notable y con una idea clara. Estaremos ante un rival exigente”, analizó.“Nacional llega con mucho rodaje, entre 14 y 15 partidos entre amistosos y oficiales y es normal que los jugadores estén ansiosos. Hay que gestionar eso para evitar cometer errores”, continuó con sus argumentos.Por último, Beccacece reveló que su intención es ir paso a paso y que van a “dejar todo” en cada presentación en el reinicio de la actividad. “Venimos de 180 días sin competencia. La idea es ir partido a partido más que nunca. Cuando estemos en el campo de juego, vamos a dejar todo. Hemos pasado momentos difíciles y dolorosos, pero mejoramos como grupo”, concluyó.Las modificaciones de las designaciones de los árbitros en los partidos de la Copa LibertadoresÁrbitro: Cristiann Garay (Chile)Asistente 1: Christian Schiemann (Chile)Asistente 2: Mariana De Almeida (Argentina)Cuarto árbitro: Fernando Echenique (Argentina)Defensa vs DelfínÁrbitro: Roberto Tobar (Chile)Asistente 1: Claudio Ríos (Chile)Asistente 2: Daiana Milone (Argentina)Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina (Argentina)