El Aporte Solidario lo pagarán menos de 10.000 contribuyentes - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020

El proyecto de ley de Aporte Solidario Extraordinario sobre las grandes fortunas impacta en menos de diez mil personas, y la mitad de esa recaudación será abonada por los 253 contribuyentes con patrimonios que superan los 3.000 millones de pesos, según se desprende de un informe de la Afip que se presentó ayer ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.Al iniciar la reunión, el presidente de ese organismo, Carlos Heller, leyó un estudio enviado por la titular de la Afip, Mercedes Marco Del Pont, que señala esa proyección, aunque aclaró que aún no se puede dar un número definitivo de los contribuyentes alcanzados porque están en proceso de verificación las presentaciones de Bienes Personales.Heller indicó que con los datos recabados hasta el momento, es “posible” que el universo alcance a alrededor de 9.298 personas, que se conformaría con 7.438 que ya presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales y otros 1.860 que podrían ser incluidos.En el informe de la Afip se considera que la recaudación puede alcanzar los 307 mil millones de pesos y que las 253 personas que tienen fortunas superiores a los 3.000 millones de pesos aportarán el 50% de la recaudación.“Los datos disponibles al 18 de septiembre de 2020 muestran que 888.631 personas humanas y sucesiones indivisas presentaron este año sus declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2019. Los bienes y activos totales declarados por dichos contribuyentes están valuados en $15,7 billones”, señaló la Afip.Destacó que “las previsiones técnicas del proyecto de ley remitido por las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Nación permiten estimar que 7438 individuos se verían alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario, equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron su declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales y el 0,02% de la población total de la Argentina”.Señaló, además, que “la información disponible evidencia que dicho universo de contribuyentes concentra el 49,2% del total de los bienes declarados por argentinos en el país y en el exterior”.El proyecto que analiza la comisión de Presupuesto establece un aporte solidario a las grandes fortunas superiores a los 200 millones de pesos que pagarán una tasa del 2 por ciento, con el fin de recaudar más de 300 mil millones de pesos para destinar a planes sanitarios y al sistema productivo, tras la crisis originada por la pandemia.Otro punto clave del proyecto es el que establecía como base para la determinación del pago del aporte las declaraciones de Bienes Personales, al 31 de diciembre del 2019, y que, ahora, fijará como base las presentaciones efectuadas hasta la promulgación de la ley, según señaló Heller.Con esta información, la comisión de Presupuesto y Hacienda aplazó hasta el próximo viernes la firma del dictamen sobre de ley de Aporte Solidario, a la espera de la confección del texto definitivo.Heller anunció al principio de la reunión de ayer, en la que el oficialismo iba a avanzar con la firma del dictamen, que se decidió postergar esa instancia porque se trabaja en la redacción del texto que llegará al recinto, con algunas modificaciones en relación al original.El apoyo de los distintos espacios es fundamental para el oficialismo, porque sin ellos no alcanzaría el quórum para iniciar la sesión y el número de 129 votos para aprobar el proyecto, mayoría requerida por tratarse de una cuestión impositiva.Por otra parte, la comisión emitió dictamen y unificó dos proyectos de los diputados del Frente de Todos, Pablo Carro y Fernanda Vallejos, relacionados a excluir de la ayuda estatal a las empresas vinculadas a guaridas fiscales.“Los delitos económicos, la fuga y el fraude fiscal generan enormes daños a la sociedad”, dijo la legisladora y agregó que según estimaciones “el 70% de la riqueza que los argentinos y argentinas más ricos mantienen en el exterior, no se declaran ante el fisco”.El proyecto se denomina “Prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en guaridas fiscales y/o aquellas con evasión fiscal”.