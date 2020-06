El año de los remates ganaderos televisados

“Es una forma para llegar a las chacras”

El subsecretario de Producción Animal del Ministerio del Agro y la Producción, Sebastián Rodríguez, explicó que los remates televisados serán este año más accesibles para los pequeños productores.

Detalló así que los encuentros televisados, en los que participa el estado provincial, se transmitirán por Canal 12 y de esa forma se garantizará su visión en las chacras misioneras. “La demanda de los remates televisados surgió de los propios productores, para poder comercializar sus animales durante la cuarentena”, explicó. Y apuntó que “hoy todavía no está la posibilidad de hacer un remate físico y entonces planteamos apoyar los remates televisados, pero a través de un medio que llegue a las chacras y no solamente sea por cable. Ahí surgió el poder hacerlo con Canal 12”.

Rodríguez enfatizó que “el remate televisado es algo que vino para quedarse. La limitante que teníamos en Misiones era que sólo lo seguían los ganaderos que tenían cable. Pero ahora, con la transmisión libre, podemos llegar a los pequeños productores”. El médico veterinario detalló que con el sistema a distancia “los productores pueden estar en su casa mirando por televisión los lotes de animales, luego hacen el llamado y trasmiten su oferta”. Confirmó por otro lado que “se han cancelado todas las fiestas y exposiciones ganaderas. Esto es un día a día, pero por ahora no se puede hacer un remate con público como se hacía antes. No se descarta la posibilidad de elaborar un protocolo y llegar a realizar un evento con público para más adelante. Pero hoy la prioridad es el cuidado de la salud de los misioneros”, evaluó.