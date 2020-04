El anciano

Domingo 5 de abril de 2020 | 06:00hs.

Marcial Toledo

Llegaron como en tropel, pero de pronto silenciaron los pasos alrededor de la tapera y daba la impresión de que jugaban a la escondida. La tapera parecía apenas más alta que ellos y sentado allí, sobre un catre de tacuaras, Oscar picaba tabaco de un rollo ennegrecido y raquítico. El más corpulento encogió la mole para mirar a través de la única abertura. En el piso de tierra vio las tres cacerolas, grande, mediana y chica, e impartió a los otros dos la orden de detención.Oscar no dijo una palabra. Le colocaron un lazo en el cuello, sin ajustar el nudo, y el otro policía recogió las ollas. El sargento dijo: “Por el camino principal. Antes de ir al destacamento daremos una recorrida”.Los tres montaron en sus cabalgaduras dispuestos a moverse al paso. Ninguno sonrió. Adelante iba Oscar, unido a las manos del primer agente por el lazo, de cuero trenzado y superficie suave y engrasada. Después, el segundo agente, con los cacharros, y detrás, Rocasagasta, el sargento, encendiendo un cigarrillo Fontanares. Los tres pares de botas, muy lustradas, contrastaban con la media docena de cascos, opacos pero chirriantes. El detenido, un tape de unos treinta años, calzaba alpargatas bigotudas y con doble agujero contra los dedos gordos. Rocasagasta imaginó el recorrido: dos leguas y una veintena de casas, la mayoría ranchos, orillando sus trillos de acceso al camino principal. Hora: las diez de la mañana de ese domingo caluroso. De cada rancho saldrían niños harapientos, bostezando, y detrás, sus padres, también bostezando entre mate y mate.“La comitiva se presentará en cada uno de los domicilios –gritó de pronto-, salvo que yo disponga lo contrario. El detenido, en voz alta saludará a los dueños de casa, agregando: señor fulano, señora sultana, tuve una debilidad, robé estas ollas, ahora estoy preso, hasta luego señor fulano, hasta luego señora sultana. Explíquenle bien al detenido, hasta que aprenda la frase. Por último pasaremos por el domicilio del denunciante para que declare bajo juramento si las cacerolas le pertenecen. No hay más instrucciones. A moverse con cautela. Y no olvidar que no es motivo de risa”.Algunos bigotes tenían dientes y las caras un par de ojos, en regular estado, lagañosos y aburridos. Al comienzo la comitiva se detenía frente a cada trillo y el primer agente titubeaba por instantes. Después, recordando las instrucciones, un toque casi imperceptible de lazo determinaba la curva. El preso golpeaba las manos tratando en vano de recordar el nombre de los vecinos, y entonces, cuando salían, musitaba “señor”, “señora”, decía la frase y señalaba finalmente con el índice las cacerolas de aluminio.Después del quinto trillo llegaron al arroyo López y el agente miró al jefe como requiriendo instrucciones: ¿por las piedras?, ¿por el agua?, ya que los peatones cruzaban por un costado, saltando y haciendo pie sobre piedras y troncos que volvían a colocarse allí después de cada creciente, y los jinetes directamente por el agua. Rocasagasta indicó con un gesto la segunda alternativa y todos penetraron en el arroyo, donde debieron detenerse porque los caballos decidieron beber. Lo hacían en cada arroyo como una costumbre inveterada, dando tiempo al jinete para encender un cigarrillo o echar un profundo bostezo.Por un momento los agentes se volvieron a Rocasagasta porque a un centenar de metros estaba la escuela y allí no había trillo sino una especie de explanada que se confundía finalmente con el patio del establecimiento. ¿Qué hacer? ¿Debía la comitiva repetir el `procedimiento ante la familia del director o cruzar con total indiferencia rumbo al próximo sendero? El sargento lanzó una bocanada densa. Estaba como fatigado pero no podía permitirse un bostezo, allí frente a sus inferiores. Explicó que en ese procedimiento solo le interesaban los trillos e iba a repetir que no había más instrucciones cuando, al volverse los tres hacia el lugar donde estaba el detenido, no vieron ya su menguada figura sino apenas el arco del lazo flotando en la parte más calma del arroyo. Ni una burbuja, ni un rastro, nada, apenas el leve movimiento circular provocado por las fauces sedientas de los caballos al beber en la superficie del arroyo. Más allá el camino continuaba, la tierra roja y seca también, intacta, sin rastros de alpargatas mojadas, sin una vieja alpargata perdida al correr, sin la sombra de nadie transitando, y al costado el monte espeso, callado a esa hora como colocando un muro de frescor contra el asedio del sol hiriente. ¿Qué ocurría? Bajo el agua no podía estar. Nadie se acuesta sobre el lecho de un arroyo, con un metro de agua encima, como si tal cosa. Movieron nerviosamente sus cabalgaduras. El agua del arroyo comenzó a enturbiarse. Pisotearon por todas partes con frenesí, ya recogido el lazo inútil. Los caballos llegaron a relinchar molestos por el capricho de los jinetes.De pronto estos resolvieron regresar a la tapera del muchacho, al galope, lo aguardarían allí, era el único lugar al que seguramente volvería alguna vez.Contaron de pasada los senderos y recordaron la lenta marcha por lugares secos, en este verano polvoriento y abrasador, como fueron los de todos estos últimos años, el mismo paisaje, gente bostezando, ladridos de perros mansos y sarnosos, cuánto tiempo así, solo las ceremonias tenían algún sentido, las fiestas patrias, las cuadreras, los bautismos, los entierros.Galoparon hasta la tapera y de nuevo se acercaron como jugando a la escondida, pero esta vez con las ollas en la mano.Cuando el sargento se inclinó junto a la puerta lo vio allí, sentado en el catre de tacuaras, picando tabaco negro, indiferente. Solo que no era el mismo de hacía unas horas (¿horas?, ¿meses?, ¿años?) sino un anciano achacoso, con la misma talla, cuerpo y facciones, pero la cabellera completamente blanca y con arrugas profundas en el rostro.Hasta luego, don Oscar, dijo Rocasagasta y buscó ansiosamente la cabalgadura para emprender el regreso.Hoy no pasó nada, gritó a sus inferiores. No hubo procedimiento alguno. Dejen esas ollas en la tapera y marchando.Los jinetes se alejaron al trote en la mañana calurosa de un domingo y frente a cada sendero trataban fugazmente de evocar una dudosa ceremonia.Del libro “La tumba provisoria”. Marcial Toledo, fue reeorganizador de la SADE Misiones y su primer presidente.