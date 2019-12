El amor vive en casas separadas

Domingo 22 de diciembre de 2019

Por Silvia Godoysociedad@elterritorio.com.ar

Un programa televisivo aborda la situación de una pareja desgastada por la convivencia que decide vivir en casas separadas para salvar su relación. Se trata de Inconvivencia, una miniserie que se emite jueves y vienes a la noche por Telefe y que tiene como protagonistas a Tomás Fonzi y Laura Fernández.La ficción, que tuvo su primer capítulo a fines de noviembre, toma de la realidad el concepto de pareja y de vínculos y plantea así que se configuran nuevos modos de relacionarse.Si bien los personajes seguirán el derrotero de una historia de pantalla, la trama abre un espacio para repensar situaciones, costumbres y mandatos que muchas veces se aceptan sin mediar reflexión. La emergencia de nuevas maneras de vivir los vínculos en un mundo en constante transformación es un hecho y, su análisis debe contemplar un contexto de redefinición de roles de género.Acerca de si es posible sostener una pareja con la inconvivencia como alternativa para llevar adelante un proyecto en común, dialogó con El Territorio, la psicóloga y sexóloga Pamela Wimer (MP 213).Ante todo celebro el cuestionamiento continuo de la sociedad acerca de diversos temas. Ya que abre el espacio no sólo al debate social sino también valida la instancia individual acerca de temas dinámicos que antaño eran vistos como estáticos. Muchos años se concibió a la pareja como un aglutinamiento de dos personas atravesadas por el amor o más bien fusionadas, sin la aceptación de las diferencias que hacen a cada uno de los miembros, lo cual -desde mí punto de vista- no es saludable.La separación que se plantea en dicha serie es una separación física habitacional no una separación de la trama simbólica que implica ser ‘par que se ama’. En este sentido, ha habido cambios pequeños y no tantos que aggiornan las estructuras, por ejemplo hace 20 años las almohadas de las camas matrimoniales eran una sola pero que abarcaba a ambos miembros de la pareja. Hoy sabemos que eso de dormir coordinados es una utopía.Considero que no cohabitar es una opción válida así como usar camas separadas o cuartos separados. Son acciones funcionales para ‘salvar’ y preservar el vínculo. Entendamos que proximidad física no es sinónimo de proximidad afectiva, en este sentido se pone sobre el tapete que no es obligatorio vivir en incomodidad.¡Absolutamente! Es discurso diario oír convivientes quejándose de los ronquidos del otro, de los distintos horarios de dormir, de la falta de consenso acerca del orden o la alimentación. Son pequeñas gotitas de agua que muchas veces terminan agrietando profundamente a la pareja. Siempre es bueno hacer foco en el análisis costo-beneficio que el cambio reporta como también el análisis de conformidad de cada uno frente al cambio.Depende mucho de cada pareja. En muchos casos podría ser una opción muy sana que no tiene porqué ir en contra de los vínculos. Recordemos que desde la existencia del divorcio se escucha la idea de que ‘se busca el fin de la pareja o el fin de las familias’ y, ambas estructuras sobreviven, justamente porque se acomodan más a las necesidades de los que se aman.La inconvivencia es una posibilidad. Lo factible se asocia directamente a las características únicas de cada pareja como así también a la confianza, respeto, buenos tratos y muchas otras prácticas que forman parte de un vínculo saludable y respetuoso. En el orden de los hijos, ellos sencillamente precisan padres felices y con patrones vinculares saludables. La distancia en metros que haya entre los padres pasa a ser una cuestión secundaria si lo pensamos desde el respeto hacia el otro como persona.Me parece excelente cuestionarse estructuras anteriores y analizar qué es lo que nos hace felices. Rechazar caprichosamente opciones viables me recuerda a nefastos postulados construidos alrededor de las parejas como ser : ‘pero al final del día vuelve a tu casa’, ‘la tolerancia forma parte del amor’ o ‘lo importante es que siguen juntos’. Estas ideas invitaban a la abolición de las necesidades particulares y, hasta a veces a la cristalización de conductas patológicas, con el único fin de encajar en lo que la sociedad establece como premisa obligatoria de turno. El debate y la negociación son parte del amor. El respeto por las necesidades del otro es un enorme acto de amor y, en algunos casos, de salud mental y sexual.La ficción es simplemente un punto de partida para repensar la realidad, de hecho la esencia de la idea de la inconvivencia no reporta nada de nuevo ya que son miles las parejas que inconviven bajo el mismo techo sin registrarlo siquiera. La falta de comunicación, de respeto, de confianza, de libertad nos hace pensar si esas personas conviven o simplemente son compañeros de casa. La aglutinación no nos cuenta nada acerca del amor. Y con respecto a la dificultad económica que reportaría dos casas, pienso que el divorcio o el matrimonio no son gratuitos tampoco pero no son objetos de críticas casi absurdas en los tiempos que corren.La inconvivencia como forma de relación se da, es una realidad como lo es a la inversa, es decir, la convivencia de dos personas que se aprecian profundamente y eligen convivir sin el anhelo de ser pareja (pensado desde el modo convencional). Ser pareja es ser un par o en sus versiones más exactas: dos sujetos que elijen acompañarse y ayudarse en el día a día. La pareja no es una fusión de dos personalidades, lo cual me resulta sumamente patológica en el orden de la salud mental. Tampoco deberíamos pensar que hay signos de alarma, ya que me resulta un juego confuso de palabras. Es como asimilar que no convivir es un acto patológico, cuando en la realidad vemos muchísima patología en las convivencias de hecho.Hacer un paréntesis en lo históricamente normado no tiene porqué asociarse directamente a una acción peligrosa hacía el vínculo ya que muchas veces implica una evolución de las individualidades que obviamente repercuten directamente en retroalimentación positiva en el vínculo de pareja. Desde mi visión profesional, toda acción que lleve a la realización de los miembros de la pareja es absolutamente respetable y valorable. Las parejas son entidades únicas, privadas e incomparables. Ninguna acción es sinónimo de reparación mesiánica ya que la subjetividad y las circunstancias hacen únicas no sólo a cada pareja sino también a cada individuo como persona íntegra.A modo de reflexión final diría que los sujetos tendemos a asociar en temas de familia la aglomeración como algo positivo y la individuación como algo negativo. Lo fundamental es repensar cual opción es más saludable en cada caso desde lo real y no desde los modelos impuestos.