El amor propio es la base de una relación sana - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 22:58hs.

Muchos problemas de pareja se basan en algo tan simple y tan complicado como lo son los problemas de comunicación. Asistir a las sesiones de terapia de pareja puede servir para introducir en la vida nuevas dinámicas de relación en las que la expresión directa y honesta de los puntos de vista de cada uno tenga un espacio reservado.









A lo largo de las sesiones una pareja puede comenzar a animarse a decir eso que no puede sin ayuda y sin comprensión. “Hay que saber diferenciar entre el enamoramiento y el amor, el amor queda”, dijo Manuela Benítez directora de Fundación Padre Pío, haciendo hincapié en que el amor sano se basa en el respeto hacia el otro.





“En la terapia psicológica se trabaja con la parte consciente e inconsciente, se trata de limar las asperezas donde hay problemas de respeto, por ejemplo y entender que el otro brinda su amor de manera distinta a la nuestra, con su tiempo por ejemplo, hay distintas formas de amar pero siempre hay que tener respeto ante todo”.



El vivir creyendo que se depende de alguien más que de uno mismo para ser felices hace que se deje de disfrutar, de recibir, de entregar, de soltarse y respirar tranquilos sin tener ese nudo de que en cualquier minuto se pierde una parte y la vida se viene abajo.“Somos seres completos, no mitades. Hay que sanar emocionalmente, ya que hay personas enfermas psicológicamente que son obsesivas, personas insegura y por eso primero hay que trabajar el amor propio y autoestima. Una persona insegura y sin respeto hacia el otro va a ver fantasmas donde no los hay”, dijo Benítez.Las relaciones de pareja son en parte el modo en el que se experimenta el presente, y en parte son, también, el modo en el que se planea el futuro juntos. Si se perciben discrepancias y conflictos en este segundo aspecto, la terapia de pareja puede ofrecer un espacio en el que cada parte de la relación encontrará nuevas herramientas para expresar expectativas que antes no sabía cómo expresar, y también se dispondrá del contexto adecuado para establecer una conversación honesta sobre lo que cada uno quiere encontrar en la relación.“La terapia de pareja busca que a través del respeto se puedan comunicar los sentimientos y tener empatía con el otro. Cuando hay amor se quiere que el otro crezca, evolucione, y eso puede incluirme o no, tiene que haber libertad, nadie tiene que perder amigos por ejemplo”.Quienes deseen obtener más información sobre las actividades que se realizan en la institución pueden ingresar a la página de Facebook Fundación Padre Pío o también comunicarse al teléfono 0376-4423878. Los que prefieran una consulta más personalizada pueden dirigirse a Trincheras 1811.