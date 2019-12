El amor después del amor

Domingo 29 de diciembre de 2019

Por Martín RodríguezLa Política Online

¿Hay orden sin “retenciones”, esa palabra maldita? La falla tectónica de la Argentina, la madre de todas las grietas, para muchos se resume en una frase fatal: no tenemos moneda. Argentina vive sumergida en ese “principal” desacuerdo monetario que podría redondearse sobre la pregunta “¿a cuánto queremos que esté el dólar?”.Las indagaciones sociológicas sobre la relación “dólar y sociedad”, que fueron todo un capítulo cultural durante el último gobierno de CFK, con funcionarios o periodistas confesando la pesificación de sus ahorros, chocó contra un límite pudoroso de la propia sociedad: los “verdes” son nuestro verdadero clóset, eso que hacemos en el home banking cuando nadie nos ve. Nos gusta narrar las crisis en la representación de “los humildes”. Pero ahí está también lo que somos: un plan de ahorro en dólares. Las ganas de vivir con la nuestra. ¿Cuál es el orden que promete Alberto? ¿Sólo un gobierno se asienta sobre su progresismo? ¿Sobre qué se organiza su plan económico? Y a la vez: nunca se vota un plan económico, se vota una zona de promesas. Pero ninguna zona de promesas se cumple en nuestro país sin dólares. Y ahí estamos, tocando un poco de cada bocina (la de su “progresismo” y la de su “orden”).Las clases medias que pudieron abrir su “caja de ahorro en dólares” y que juegan al tenis entre fin de mes y principio de mes: me cambio los dólares a pesos, me cambio los pesos a dólar. Ese deporte amargo y privado que se abrió cuando se abrió el cepo, como si la última promesa macrista fuera dolarizar los pesos que juntaste durante el kirchnerismo. Se acabó la motito, se acabó Frávega. Va a haber pocos pesos, pero todos al dólar, nuestra mercancía más deseada. La Argentina no tiene un perfil productivo, o tiene varios que conviven y que juegan este juego de manta corta del dólar. El tipo de cambio que, en palabras de Claudio Scaletta, es el reflejo de la puja distributiva. Los trabajadores y la clase media quieren un dólar barato para consumir y mantener los salarios altos, los exportadores quieren un peso devaluado para tener mayor rentabilidad, y así. El dólar de contención social es un dólar diferente al de exportación, y por eso termina estallando siempre. Pues bien. Desde 2002 lo sabemos: no hay orden sin retenciones.El gobierno de Alberto Fernández arrancó sin su período de gracia, y consciente de eso ejecutó un paquete de emergencia para agarrar el toro de la crisis por las astas, antes que solazarse en alguna oportunidad (si la hubiera) para posponer decisiones fuertes. Sin demagogia, sin gradualismo, sin tiempo para bombas de humo, sin autonarración presidencial, dio una orden de... argentinos a las cosas, pero las cosas son esta crisis. Levantar del suelo una vez más a un país agotado. Se sabe: la plata se emite, se pide prestada o se cobra, no hay secretos, no hay una excavadora que nos lleve a los dólares que faltan. Todos quieren dólares, pero los dólares no nos quieren a nosotros.Alberto trocó el “todos” por “los últimos”. Pasó la Navidad en San Cayetano para completar el círculo.Me metí en un focusgroup y escuché un largo debate sobre la cuestión del trabajo. ¿Qué es el trabajo, quiénes trabajan, qué trabajos se consiguen hoy, si los “planes” son trabajo?, ¿o cuáles son las contraprestaciones que debe hacer quien percibe un beneficio? Circula la palabra entre tres mujeres y tres hombres que se corresponden al universo de la clase media y media baja. Los que vieron inestable su empleo durante los últimos años.¿A qué estamos llamando “trabajo”? ¿Cuánto se muerde la cola la propia sociedad cuando dice “trabajo”? La Utep, que se lanzó como organización de la economía popular, a la que muchos medios reciben como “CGT piquetera”, y que es la herramienta gremial de aquellos que “inventan su trabajo”. Sin embargo son descriptos cruelmente como quienes quieren “vivir sin trabajar”. Por momentos, en este país la paradoja es ley. Y es ahí, además, en ese núcleo “de abajo” donde la política está elaborando una de sus mayores novedades reflexivas.Pero mientras se perciben contribuyentes, resulta crucial esa recurrencia de preguntarse dónde y cómo gasta la plata el Estado con los pobres. Esa preocupación desembozada ubica uno de los lugares donde más ejercen una “soberanía popular”. Porque, llegado el caso, se sentirían menos autorizados a expresarse sobre a quiénes cobrar más impuestos. Muchos dirían, vagamente, “a los ricos”; pero como una impresión clasista y no combativa. Pues bien, sobre eso se coció la popularidad del discurso de la meritocracia, un viejo vaho que también sube de abajo. Nadie usa la palabra “retenciones”. Y la transparencia de esas “asignaciones sociales” reluce como una preocupación extendida, a la que se tiene pleno derecho: “quiero saber cómo el Estado gasta mi plata con los más pobres”. Se sienten altivos frente al “gasto social”. Las explicaciones que fue dando el ministro Daniel Arroyo sobre la tarjeta del plan alimentario se hacen eco de este runrún. No se trata de borrar la pobreza, sino, por lo menos, sus mediaciones (lo que llaman “planes”, “punteros”, etc.). Y los resultados están a la vista: en Concordia, primeras ciudad en las que se distribuyó la tarjeta, el 30% de los gastos fueron a productos lácteos. Al hueso.Sobre el final, una mujer pronunció la forma de la felicidad perdida. Dice y repite: “Hay que volver a la rueda del consumismo”. En algún sentido, esa mujer nombra consumismo y no consumo porque sabe que nombra una “trampa”. Ya sabemos que termina mal. La rueda del consumismo que nombra esta dama se figuró en los años macristas como otra fiesta del monstruo: la del consumo capitalista que el macrismo quiso acabar para que llegue un “capitalismo en serio”. Contra el consumo, la pedagogía del consumo: te hicieron creer que podías tener un celular. Pero esa vieja rueda que rememora esa mujer giraba, y la vida se organizaba sobre cosas deseadas, nos dice. Hoy parecemos un parque de diversiones abandonado. Pasa un rollo de paja. Toca la armónica, de fondo, un delegado sindical. La crisis causó un nuevo gobierno. Y esto que con la vuelta del peronismo retorna vuelve a meter el conflicto “en el Estado”: la falta de dólares, la economía popular, la paritaria nacional, abrir el clóset de la clase media.¿Cuál es un buen augurio para 2020? Que sea un año más. Un año de la maldición china: simplemente interesante. Pero eso ya es un montón, porque Argentina -decían muchos- podía estallar y no estalló. Y ahora que todo estalla alrededor, quizás la “excepcionalidad argentina” sea saber caminar sobre este sendero finito, de mil plantones y mil negociaciones. Como la mejor canción de Los Beatles, cantémosle a la querida Prudencia.