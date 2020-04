El Alcázar: quien no pague multa por no desmalezar no podrán tramitar el carné de conducir

Miércoles 1 de abril de 2020 | 17:00hs.





Dicha ordenanza se sancionó esta semana debido al nuevo brote de dengue. Pese a todos los esfuerzos del municipio desde el año 2016, en la campaña de Prevención, por Ordenanza nº 06/2016, teniendo en cuenta que en la localidad de El Alcázar ya se han registrado numerosos nuevos casos de infectados, y otros tantos que no se han identificado fehacientemente.





En este sentido a los que no colaboren y/o no adhieran a la campaña, desmalezando sus patrimonios, o limpiando los sectores de todos aquellos elementos que pudieran contener agua, o representen un habitad apto para la reproducción del insecto vector y transportador del virus, se les cobrará una multa de 5 mil pesos.





Una vez controlada la vivienda, o notificado a su propietario, y de observarse reiteración en la conducta contraria a la prevención de la enfermedad, se procederá con la multa establecida en el presente artículo.





En los casos que no pudieren afrontar el costo de la multa en forma inmediata, se procederá a inhabilitar los trámites de renovación del carnet de Conducir, hasta tanto regularicen la situación.





Por otra parte los bomberos voluntarios de la localidad, particulares y municipio realizaron tareas de desinfección de las principales arterias, además realizaron fumigaciones en los barrios, el martes por la tarde y miércoles por la mañana.

En el marco de la lucha contra el dengue, la localidad de El Alcázar multará a los propietarios de lotes que no sean desmalezados. Además no renovarán los carnet de conducir a los vecinos que no paguen las multas.