El aislamiento profundizó la falta de caballos de monta y de domadores

Zanin: “El problema es la doma”

Darcí Zanin, criador de caballos criollos y propietario de la Chacra La Pasión en San Javier, coincidió en que en la actualidad hay una gran demanda insatisfecha por caballos preparados para montar. También remarcó la falta de personal capacitado para adiestrar los equinos al trabajo en las chacras. “Nosotros criamos caballos criollos y hoy no estamos teniendo los necesarios que me piden para vender. Tengo 120 caballos, pero el problema es la doma (adiestramiento), el caballo debe entregarse domado y manso. Me han pedido yeguas para una estancia importante, pero en este momento no tenemos”, explicó a El Territorio.



Zanin consideró que “hoy la doma tradicional ya no tiene espacio porque se la va a señalar como maltrato animal. El problema es que no se consigue gente capacitada en el adiestramiento y que brinde el servicio. Hay domadores en otras provincias, pero cuesta muy caro traerlos”, recordó. En cuanto a valores, el criador de caballos remarcó que un animal bien formado debe estar arriba de los 100.000 pesos. “La gente se equivoca si cree que puede comprar un caballo por 40.000 pesos para usarlo de vez en cuando. Ese animal si no se lo adiestra no está formado para aguantar una cabalgata, no llega a comprender y no es dócil. Hay que saber diferenciar un animal preparado para el trabajo, con habilidades, con otro que no las tiene”, explicó en relación a la composición de precios de un buen ejemplar para cabalgar.