El agua y el verde de Misiones serán protagonistas este verano - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

La pandemia del Covid-19 obligó a cambiar hábitos y costumbres. Modificó la vida de millones de trabajadores y también le brindó oportunidades a otros muchos, que encontraron la manera de reconvertirse y adaptarse al nuevo contexto. Esta transformación se dio en todos los ámbitos e indefectiblemente lo hizo también en el sector turístico, llevando a pensar nuevos conceptos y formas de recreación. Si bien, la provincia de Misiones se destaca por el verde y la naturaleza, este año se espera que realmente sean los protagonistas del verano.El cierre de fronteras, el temor a un posible contagio, e incluso las variaciones cambiarias de la moneda, hacen que viajar al exterior no esté en la mente de todos los argentinos. Por lo que se estima que el turismo interno y local se posicionará en primer lugar.Ante este panorama, los empresarios comienzan a repensar estrategias, agregando opciones a sus ofertas para volverlas más atractivas, no sólo para los posibles turistas que puedan llegar de otras provincias, sino principalmente para los mismos vecinos locales, que muchas veces inclusive no conocen los lugares turísticos de sus comunas.Al respecto, Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misiones de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), indicó a El Territorio que desde el sector, “se promoverá toda la oferta que haya. Hay gente que está buscando el tipo de alojamiento con naturaleza ya desde ahora, sobre todo desde las grandes urbes de la provincia. Buscan lugares con más contacto con la naturaleza y por suerte Misiones ya está desarrollando este tipo de turismo, por ejemplo en El Soberbio, en la zona Centro, en Aristóbulo del Valle, Dos de Mayo”.Un dato que no pasa desapercibido es el intenso calor que hace en la Tierra Colorada, por lo que para Alvarenga, la posibilidad de acceso a piletas, ríos o arroyos, será clave a la hora de elegir un alojamiento.“La gente va a buscar el agua, al no poder ir a las playas. Entonces nos vamos a encontrar con hoteles que si tienen pileta van a ser la estrella del verano, el agua, el río. Hay que ver cómo serán las restricciones en el verano, cómo nos va a encontrar la parte sanitaria, esto es día a día”, adujo.Mencionó que ya hay muchas consultas al respecto y las expectativas de los empresarios van en crecimiento. “Está previsto la apertura de aviones para la segunda quincena de octubre, hay que ver si la gente se anima a viajar con el protocolo. Hay consultas y hay incluso mucha gente que en el mismo municipio busca lugares para alojarse, para salir un poco, buscando piletas”, dijo.En la ciudad de Oberá se encuentra el Hotel El Edén, un emprendimiento familiar que lleva más de 20 años en el rubro turístico. Sin embargo, a mediados de este año, la familia propietaria decidió alquilar el lugar, que pasó a la administración de los socios Sergio Vallena y Ramón Amarilla.Desde entonces, el hotel comenzó un camino de reestructuración, con el objetivo de convertirlo en un atractivo seguro y elegido para el verano. Con pileta, quinchos, una laguna artificial y tres hectáreas de naturaleza, los empresarios buscan dar a los turistas una opción para apaciguar el calor misionero.En referencia a esto, Vallena indicó que la idea de hacerse cargo del lugar llegó con “una visión de lo que se venía para este verano, viendo cómo estaba la situación y tratando de analizar las posibilidades”.“La propuesta es que Oberá tenga actividades y los locales no tengan que salir afuera de la provincia, sabiendo que el turismo interno va a ser la vedette. Los empresarios ya estamos viendo esto, yo en su momento, cuando tomé la responsabilidad del hotel, lo vi de esta manera porque vi que en otros países ya lo hacían así. Teniendo tanta naturaleza y espacio libre hay que aprovechar, porque parece que esto vino para quedarse”, apuntó.En ese sentido, argumentó que hay mucha gente que no conoce lo que hay en las mismas localidades donde viven, por lo que también es una oportunidad para acercarle más las propuestas y generar sentido de pertenencia.“Hay gente que todavía no conoce lo nuestro y de a poco se está dando cuenta de que este es el nuevo turismo y hay cosas lindas, hay muchos saltos, muchos lugares que no se conocen y es lo que vamos a tener que apostar”, sostuvo Vallena.Por su parte, el empresario contó algunas de las iniciativas que se preparan y se encuentran a la espera de protocolo. “Acá tenemos tres hectáreas de espacio verde, dividido en segmentos. Una parte de pileta que tiene una pérgola donde entran 80 personas, también hay asadores, otro quincho para 120 personas, mesas, sillas, y espacio suficiente para mantener el distanciamiento social. Queremos de a poco ir sumando comidas, música, respetando el protocolo pero dando una opción más al obereño y al misionero”, explicó.La idea es que no sólo puedan disfrutar quienes se alojen en el hotel, sino que aquellos que quieran vivir un día de naturaleza puedan también tener acceso. Por eso también, se piensa en la construcción de una cancha de fútbol 5, una de vóley y la posibilidad de armar juegos –como la tirolesa y otros similares – con equipos comandados por profesores de educación física, con el fin de volver al lugar más recreativo.“La idea es que la gente que no pueda disponer de otras salidas, por ejemplo al Club de Río, por la distancia, pueda estar en Oberá, que sea más económico, y tenga actividades para hacer”, manifestó.La administración del hotel ya firmó convenios con otros atractivos de la zona para potenciar las visitas y generar una cadena turística regional.“Contamos con un minibus de hasta 18 pasajeros, que vamos a ofrecer con paquetes al aire libre, haciendo convenio con otros emprendedores, como Granja El Potrero que está apostando mucho al turismo también. Se puede armar un paquete, sin necesidad de estar alojado, como una agencia receptiva dentro del hotel. Podrían ir a conocer Granja El Potrero, Chacra Mariposa, ya hicimos convenio con Salto Encantado”, adelantó Vallena.Al tiempo que añadió: “Esa propuesta estará enlatada, en donde tenemos que hacer fuerza para que vayan a otros municipios, que en Alem o Posadas sepan que pueden venir a pasar con una propuesta de quedarse varias noches, que Oberá no sea sólo de paso”.Vallena mencionó también la generación de empleo que produce este tipo de emprendimientos. “Es empleo genuino en un contexto que sabemos que está muy complicado”, argumentó.Y concluyó: “La pandemia nos dio una oportunidad. Cuesta adaptar a la gente, pero creemos que este es el camino. Siempre estamos abiertos a nuevas propuestas y es bienvenido todo lo que sea para crecer y para que Misiones -y puntualmente Oberá - se conviertan en el epicentro del turismo este verano”.