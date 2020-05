El adiós a un héroe de la Guerra de Malvinas

Miércoles 13 de mayo de 2020

Raúl Pérez, el misionero veterano de la Guerra de Malvinas y sobreviviente del Crucero General Belgrano, falleció el último lunes por la noche en la ciudad de Posadas. El ex combatiente tenía 70 años y la causa de su deceso se debe a una enfermedad que acarreaba hace ya bastante tiempo.

Aunque no pudieron despedirlo como desearon, por el contexto de pandemia y los protocolos sanitarios que impiden la aglomeración de personas en el afán de frenar el avance del coronavirus, diversas agrupaciones de ex combatientes de la guerra de Malvinas se acercaron de igual manera, mediante representantes, a despedir a uno de los suyos.

La ceremonia se llevó a cabo en un contexto de absoluta intimidad en el salón velatorio Casa Cuneo, de Posadas. Asimismo, desde el Liceo Militar Almirante Storni, teniendo en cuenta que Pérez pertenecía a la Armada, hicieron entrega de un pabellón nacional en homenaje a su heroísmo y trayectoria. El ex combatiente recibió la cristiana sepultura en el Espacio Cultural Memorial Tierra de Paz alrededor de las 15 de ayer.

Si bien su velorio se realizó en la ciudad capital de la tierra colorada, Pérez vivió sus últimos años en la localidad de Apóstoles, en una “pequeña chacrita”, como solía llamarla y “alejado del tumulto y la furia de la ciudad”.

Cuando su enfermedad se agravó, lo trasladaron a Posadas, donde residió hasta sus últimos días.

Sus seres más queridos lo recuerdan como un hombre muy servicial y bondadoso. “Siempre dispuesto a ayudar a todos y sobre todo, muy comprometido con la causa Malvinas”, recordaron ex combatientes y compañeros suyo, veteranos de guerra de la provincia, en diálogo con El Territorio.

“Siempre estuvo comprometido con la causa, acompañando a ex combatientes y homenajeando el heroísmo de los soldados”, agregaron.



Memorias de su naufragio

Pérez tenía 32 años cuando sirvió en la Guerra de Malvinas como suboficial de armas y fue uno de los sobrevivientes del hundimiento del Crucero ARA Belgrano, sucedido el 2 de mayo de 1982, provocando la muerte de 323 argentinos.

“Como soldado, como marino, me siento orgulloso de haber integrado una fuerza tan importante, y que la Nación nos haya dejado usar su uniforme y poder combatir por la Patria, por el nombre del pueblo, de nuestra bandera. Y lo volveríamos a hacer si el día de mañana la Nación nos reclama”, había destacado en un entrevista a este medio.

A las 16.02, el primero de los tres torpedos MK-8 golpeó al Belgrano. Horas antes, Raúl Eduardo Pérez hacía una de las habituales guardias reducidas que le tocaba, ya que la orden había sido el repliegue de la fuerza.

“Antes de las 12 me fui a comer. El comedor era un lugar grande, con poca luz, poca gente, nos mirábamos y comíamos”, relató. Terminada la sopa y los vermicelli, Pérez se dirigió a descansar hasta el nuevo cambio de turno, pero en el camino se cruzó con un compañero que bajaba de la escalinata de la radio y traía una nueva orden: buscar al portaaviones HMS Hermes y hundirlo.

“Me fui a acostar. Fue la primera vez que me saqué el reloj, que me despojé del mameluco de combate. Saqué la Biblia y leí el salmo 91: ‘El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso’. Me cobijé ahí y me dormí” continuó el relato de Pérez. Al despertar, sintió un ruido seco a la distancia.

“Se cortó la luz instantáneamente. Tintineó y se cortó. Y al segundo vino el otro torpedo y ahí sí sentí la detonación. A diez metros nuestro. Yo dormía en la quinta cama, en proa. Volé, caí al suelo y perdí el sentido. Pensé: ‘Ahora la muerte, ahora la muerte. ¿No llegó?’”, recordó el ex combatiente.

Cuando salió a cubierta, el buque ya estaba escorado. “No pensé en el hundimiento, pensamos que estábamos averiados”, había resaltado.

En la última nota concedida a El Territorio, en 2017, a los 38 años del hundimiento, el ex combatiente recordaba con dolor que abandonar la nave “fue lo más triste que le pasó”.