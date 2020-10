El adiós a Rigo: “Seguirás volando por los tiempos de los tiempos” - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020

La jornada posterior al luctuoso accidente aéreo en el que falleció el comerciante Rosalino Rubén Rigo (47) transcurrió por dos carriles. Mientras familiares y amigos despidieron a la víctima y aguardan sobre la evolución de su hijo, Mariano (20), se realizaron las pericias de rigor en el lugar de los hechos.Fuentes del caso manifestaron a El Territorio que los especialistas volvieron a la escena ayer a lote 24A de Garupá, conocido como el Campo Bonetti, en Parada Leis para completar con las labores pendientes. Sin embargo, aún no hay conclusiones oficiales de lo ocurrido, ya que se deberá elaborar un minucioso informe.Se peritó la avioneta que fue impactada por la aeronave que manejaba Rigo y que terminó con un ala destruida. También se analizó la avioneta experimental Sonex LV-X628, cuyo motor quedó a varios metros de la estructura, según describieron quienes estuvieron en el lugar.Como adelantó ayer este medio, estuvieron presentes especialistas de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. También investigará la sede de Resistencia (Chaco) de la Junta de Seguridad de Transporte, creada este año y que absorbió a la Justa de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (Jiaac).De todas formas, la principal prueba son dos videos filmados por los presentes en el campo -que cuenta con una pista de aterrizaje-, a quien Rigo habría pasado a saludar luego de salir cerca de las 17 del aeropuerto de Posadas con su hijo. Los materiales registran el momento exacto en el que la avioneta cae.Se ve cómo la avioneta experimental Sonex que manejaba Rigo pasa a muy pocos metros del suelo, casi embiste a unas cinco personas que estaban en el lugar y termina chocando contra otra aeronave que estaba estacionada allí. “Volaba por debajo de lo permitido”, expresó una alta fuente policial en la víspera.Luego de eso siguió unos metros hasta que impactó en el piso y rebotó, para terminar unos 300 metros lejos de la pista. La avioneta quedó totalmente destruida y Rosalino Rubén falleció en el acto. Su hijo, en tanto, fue trasladado al Hospital Madariaga, donde aún se encuentra con graves lesiones.Por otro lado, cerca de las 15 de ayer los restos de la víctima fueron liberados por la Justicia. La familia lo despidió a las 17 en Tierra de Paz, luego de un velorio que duró apenas una hora. Se vio una larga caravana de vehículos acompañando el cortejo fúnebre.Rigo era comerciante, oriundo de Panambí, pero instalado desde hace muchos años en Posadas, donde formó su vida.“Vino a estudiar y no se fue más”, describieron sus familiares. Estaba casado, y además de Mariano dejó a una hija adolescente. Desde hace cinco años volaba y era vicepresidente del Aeroclub San Cristóbal de Posadas.“Hermanito del alma, así como soñabas con vuelos desde niño, lo conseguiste, primeramente vuelos finitos, hasta conseguir el gran vuelo al Infinito... el de la eternidad. Seguirás volando por los tiempos de los tiempos”, escribió ayer su hermano Ramir José Rigo en las redes sociales. Muchos saludos se repitieron.“Estamos todos muy tristes”, resumió por su parte el piloto Cristian Koch al programa Acá te lo contamos de Radioactiva 100. 7.Koch, que es una referencia de la aviación en Misiones, especuló: “No habrá visto el otro avión al hacer la pasada que él hace para saludar a sus amigos, un sobrevuelo sobre la pista de aterrizaje. Probablemente hubo una turbulencia que le hizo cambiar levemente el vuelo y rozó con otra avioneta de color verde que seguramente no la vio por el entorno”.También dijo que donde ocurrió el siniestro era una pista donde operan aviones de bajo porte, parapentes y “hay una linda comunidad de amigos”.“Toda la comunidad aeronáutica está de luto -siguió-, shockeados todavía por lo que ha pasado. Rubén tenía muchas ganas de vivir, de progresar en la aeronáutica. Él se acercó al aeroclub (de Posadas) hace unos seis años, era de sangre nueva y prosperó un montón”.“Tenía su avión, a medias con su amigo Javier, hay camaradería, no estamos reponiendo por esto del accidente. Era una buena persona, padre de familia, dos hijos y estamos rogando que se recupere Marianito”, detalló.Añadió que su avión estaba “bien armadito”, que volaba siempre, sobre todo a Panambí.Sobre Marianito, Salud Pública informó ayer que continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Madariaga de Posadas, con asistencia respiratoria y su pronóstico es reservado.El informe oficial detalló que el joven ingresó al servicio de emergencias el domingo a las 18.30 aproximadamente, trasladado desde el punto de impacto por una ambulancia de la Red de Traslados.Sobre las lesiones que sufrió, diagnosticaron politraumatismo con contusión pulmonar y fractura de miembro inferior izquierdo, que requirió intervención quirúrgica de urgencia.En las redes sociales sus allegados y amigos piden cadenas de oración para Mariano, en tanto que el Instituto Madre de la Misericordia (donde finalizó sus estudios secundarios) anticipó que hará una misa virtual transmitida por la cuenta de Facebook de la Parroquia Itatí y retransmitida por las diferentes redes del establecimiento.