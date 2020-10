El adiós a Conchata Ferrell - El Territorio Misiones

Jueves 15 de octubre de 2020

La actriz estadounidense Conchata Ferrell, reconocida por su papel de Berta, el ama de llaves en la serie de comedia Two and a Half Men, murió el martes en Los Ángeles, a los 77, informó ayer Warner Bros. desde Twitter.Ferrell interpretó a Berta en las 12 temporadas de la serie creada y producida por Chuck Lorre, por la que recibió dos nominaciones al premio Primetime Emmy (en 2005 y 2007) como actriz de reparto en una serie de comedia. Apareció en 212 episodios desde 2003 a 2015.Al conocerse la noticia, Lorre describió a Ferrell como “una de los grandes”. ”La llamábamos Chatty. Y todos la amamos”, recordó el también creador de The Big Bang Theory en un comunicado: “Doce años de altibajos, y muchas, muchas risas. A pesar de todo, ella era una roca. Una de los grandes. Tuve el privilegio de llamarla amiga”.“Nos entristece la pérdida de Conchata Ferrell y estamos agradecidos por los años que nos trajo risas como Berta que vivirá para siempre”, tuiteó Warner Bros. TV, el estudio detrás de Two and a Half Men. Según el sitio Variety, Ferrell había sido hospitalizada en mayo y había pasado más de cuatro semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos donde sufrió un paro cardíaco. La actriz fue trasladada a un centro especializado en tratamientos de largo plazo donde permanecía conectada a un respirador y recibía diálisis.Activa en la industria desde mediados de los 70, la actriz contaba con más de 130 créditos cinematográficos y televisivos, y si bien la sitcom que originalmente protagonizaban Charlie Sheen y Jon Cryer es su trabajo más representativo, también participó de importantes filmes como El joven manos de tijera o Erin Brockovich.