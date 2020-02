El acto simbólico de cortarse las venas

Miércoles 5 de febrero de 2020

“Ayer recibimos una llamada anónima que decía que no quería que Viviana Ruiz no estuviera en la entrega. Soy el Séptimo Fuego y el hijo de Viviana Ruiz. En mis venas corre la sangre de Viviana Ruiz”, dijo Marcos Moyano sobre el escenario de los premios Estrella de Mar, al recibir la estatuilla a mejor director teatral por su trabajo en La Mueca mientras simuló cortarse las venas.

En diálogo con Teleshow, explicó los motivos de su performance. “Tenía que ser así porque las palabras en este tipo de eventos se las lleva el viento. Había que hacer algo que llamara la atención para el reclamo. Si hice eso fue porque considero y sé que la imagen vale más que las palabras, el teatro me enseñó eso”. No es la primera vez que el grupo llama la atención. “Ya desplegamos la bandera exigiendo la renuncia de Silvana Rojas, anterior secretaria de cultura de la ciudad que vació el sector, el año pasado nos tapamos la boca y subimos amordazados porque no había micrófonos para que los artistas hablaran en el escenario”, contó. Por eso, “funcionarios de la actual gestión pidieron expresamente que El Séptimo Fuego no suba al escenario por temor a estas acciones, no querían quedar expuestos y nos pusieron en una lista negra, que Viviana Ruiz no subiera, ella es la directora artística de la sala y además mi mamá”.

La decisión de que él subiera al escenario a simular que se cortaba las venas fue consensuada con sus siete compañeros del espacio y dijo que eligieron colorante para tortas rojo a propósito, para que se notara que era ficticio. Sus hijos, que estaban a su lado en el escenario, sabían qué ocurriría, e incluso ensayaron con él: “Ellos me acompañan en el teatro desde que nacieron y saben qué es espectáculo y qué es verdad”.

“Funcionarios de muchos ámbitos instaron al jurado para que no nos nominen y luego para que no nos votaran, por eso agradecí la valentía del jurado”, concluyó el actor. Además, destacó que siempre que subieron al escenario fue “con el aval de haber ganado un premio”, es decir nunca irrumpieron sin ser anunciados por los anfitriones.

El séptimo fuego es un grupo de teatro independiente y desde hace 23 años tienen su propia sala, donde actualmente hay más de 20 obras en cartel, 8 de producción propia y 16 de otras compañías de Capital Federal, Bahía Blanca y Mar del Plata. “Jamás pedimos subsidio, no queremos que nos den nada de forma particular. Reclamamos porque queremos que si los votaron, trabajen en pos del pueblo, que no vacíen la cultura”, aseguró mientras postuló que no llevan bandera política.