El 90% de los museos en el mundo enfrentan una crisis de sostenibilidad

Martes 19 de mayo de 2020

Una encuesta de Unesco y del Consejo Internacional de Museos (Icom) arrojó que casi el 90 por ciento de los museos del mundo tuvieron que cerrar sus puertas en distintos momentos de la crisis sanitaria, mientras estima que casi el 13 por ciento de esos espacios puede que no vuelvan a reabrir nunca más.El informe, del que se conocen solamente algunos de los datos obtenidos, esboza una aproximación con motivo del Día Internacional de los Museos, celebrado ayer. El documento cuantifica una experiencia global: más de 85.000 instituciones tuvieron que cerrar sus puertas al público frente a la pandemia de coronavirus.El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) determina que “los museos juegan un papel fundamental en la resistencia de las sociedades. Debemos ayudarles a hacer frente a esta crisis y mantenerlos en contacto con sus públicos”,En esa línea, Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, detalló: “Esta pandemia también nos recuerda que la mitad de la humanidad no tiene acceso a las tecnologías digitales. Debemos trabajar para promover el acceso a la cultura a todas las poblaciones, especialmente las más vulnerables y aisladas”.Por su parte, Suay Aksoy, presidente del Consejo Internacional de Museos (Icom), sostuvo que “somos plenamente conscientes y confiamos en la tenacidad de los profesionales de los museos para hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia”.Sin embargo, “los museos no pueden sobrevivir por sí solos sin el apoyo de los sectores público y privado. Es imperativo recaudar fondos de ayuda de emergencia y establecer políticas para proteger a los profesionales y a los trabajadores autónomos con contratos precarios”.Según adelanta Unesco sobre su encuesta, “el número de museos en el mundo ha aumentado casi un 60 por ciento desde 2012, hasta llegar a unas 95.000 instituciones”.Este aumento demuestra la importancia del sector en las políticas culturales nacionales durante el último decenio.