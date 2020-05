“El 70 por ciento de los comercios no podrá soportar un mes más”

Domingo 10 de mayo de 2020

El comercio de Puerto Iguazú depende exclusivamente del flujo de turistas. Ante la ausencia de ellos, muchos locales atraviesan un momento crítico. La consecuencia del parate es inmediata. En total, unos 1.700 comercios bajarán definitivamente sus persianas el próximo mes por la falta de ingresos. Otros se ven imposibilitados de pagar el alquiler y también consideran tomar la misma vía, la del cierre.

En este contexto de confinamiento, sólo los supermercados y farmacias logran apenas mantener las ventas. Es por ello que desde la Cámara de Comercio, Industria, Comercio Exterior y Afines de Puerto Iguazú solicitan la pronta apertura de algunos rubros para generar ingresos y costear parte del salario de empleados, luego de casi dos meses sin movimiento.

Joaquín Barreto, titular de la entidad, comentó el momento particular que atraviesa el rubro a raíz del Covid-19. “Los comercios de Iguazú están preparados para el turismo en su totalidad. El consumo que pueden tener los ciudadanos se limita únicamente a lo alimentario, y esto no alcanza para cubrir la demanda que puedan tener otros comercios”, subrayó.

En diálogo con El Territorio aseveró que por la parálisis del turismo “el 70 por ciento de los comercios formales e informales no podrán soportar está situación un mes más y cerrarán. Ya en abril más de 250 comercios cerraron. Sólo el 15 por ciento de los comercios de la ciudad, que son los supermercados y las farmacias, están funcionando”.

“Veníamos de un comienzo de año espectacular, con mucho movimiento. El sector estaba conforme y había muchísimas expectativas para Semana Santa. El año pasado a esta altura tuvimos movimiento que permitió la estabilidad de muchos comercios por la llegada y consolidación del turismo interno nacional. Algunos locales se endeudaron para hacer reformas y estar preparados para abril, ya que consideraban que ese capital se iba a recuperar con el arribo masivo de turistas. Sin embargo, nada de eso ocurrió y la realidad es que, además de la falta de ingresos, muchos propietarios están endeudados y no saben qué pasará a futuro, de cómo solventar eso. El comercio de Iguazú vive días tristes”, mencionó.



En problemas

La coyuntura provocó un gran problema: la imposibilidad de pagar salarios en los rubros que no fueron exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio. Sobre este punto aclaró: “Hay empresas de Iguazú que tienen respaldo y pueden pagar un gran porcentaje del sueldo, y que son muy pocas. Otros, que viven del día a día, no pueden hacerlo y son los que preponderan en la ciudad”. Al mismo tiempo afirmó que “la realidad es que muchos comerciantes no pueden pagar sueldos. El mes de mayo será más complicado de abril porque habrá un no pago de sueldos muy alto. El pedido de regreso a la actividad, con los protocolos debidos, es fundamental porque con permitirá que en los días que se trabaje, se junte algo de dinero para poder pagar una parte. Sin embargo, eso sería después del 20. Cada comercio negocia qué porcentaje hacerlo”.

“Nadie esperaba esto. Veníamos de una temporada turística muy alta y, de un día para el otro, cerró todo”, resaltó Barreto.

Por otra parte, aseguró que la venta bajo la modalidad online no funcionó en el municipio ya que la gente opta por comprar de manera presencial y está acostumbrada a tener contacto físico con el producto que desea adquirir. En cuanto a los delivery, indicó que hay un gran número de comercios que se abocó a este servicio, sobre todo restaurantes, bares y pizzerías. Sin embargo, todos ellos están íntimamente ligados al turismo. Es por ello que el público que accede al envío a domicilio es limitado.

“Este mes no hubo prácticamente dinero en circulación. La oferta de delivery es mucha, pero no hay dinero para pagarlo. Se recauda es poco y se gasta para pagar sueldos o para sobrevivir”, señaló el titular de la Cámara de Comercio de Iguazú.