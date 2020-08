El 50% de las adolescentes que fueron madres repite un embarazo - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Por Esteban Bueseck

En cifras

4.194 La cantidad de nacimientos de bebés de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años que se dieron en la provincia durante 2019. 12 Según relevamientos de Unicef, Misiones es una de las provincias con la edad más baja para el inicio de relaciones sexuales, estimada entre los 12 y 14 años.

Ayer El Territorio informó que en 2019 nacieron en Misiones 4.194 bebés de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, la mayoría menores de edad. Si bien el número viene en descenso (en 2018 habían nacido 4.746), Misiones todavía se posiciona como una de las provincias donde el embarazo adolescente sigue siendo una dura realidad.Aunque ahora el Ministerio de Salud Pública no desglosó por edad, como en 2018 o 2017, se estima que nacieron en 2019 más de 100 bebés de niñas que tienen entre 10 y 14 años. Este dato es el más preocupante, ya que son las gestaciones que están vinculadas directamente con una situación de abuso sexual, casi siempre en el seno familiar.En Argentina, del total de recién nacidos vivos, el 15% corresponde a madres menores de 20 años, existiendo mucha desigualdad entre provincias.“Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los recién nacidos de menores de 20 años representan un 6%, en las provincias como Misiones, Chaco y Formosa ese porcentaje alcanza casi el 25%. Estos embarazos son más frecuentes en sectores de mayor vulnerabilidad social y con menor nivel educativo. La mortalidad materna y los riesgos del embarazo son mayor cuanto menor es la edad de la mujer embarazada”, advierte al respecto la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).Y alerta que según datos de Nación, “nacen por día 7 bebés hijos de madres menores de 15 años. Un embarazo a edades muy tempranas merece especial preocupación por el riesgo de mayores complicaciones físicas y porque a menor edad, mayor es la probabilidad de que ese embarazo sea producto de abuso sexual, relaciones forzadas y explotación sexual. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, el embarazo se encuentra más relacionado con condiciones de pobreza, estar fuera del sistema escolar, tener relaciones sexuales sin uso sistemático o adecuado de anticonceptivos y estar en pareja o conviviendo”.Para ampliar sobre el tema, este medio dialogó con Cecilia Rosés, ginecóloga infanto-juvenil que actualmente se desempeña en el sector privado y que elaboró, junto a otros profesionales que trabajan con adolescentes, la ‘Guía de atención integral de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años’ junto a Unicef.Hay una realidad en el ámbito privado y considero que es una cuestión socioeconómica, educacional y cultural, pero al menos mis pacientes adolescentes que ingresan al sistema privado de salud, quizás sea porque cuentan con una obra social o una prepaga, pero en general no se embarazan.Y ahí tienen mucho que ver los factores de riesgo asociados al embarazo adolescente como son la falta de educación, de acceso a la salud… entonces, que sigan habiendo embarazos en mujeres menores de 19 años y ni que hablar en menores de 15, con el riesgo que implica para la salud, es feo, pero esa es la realidad.Es una cuestión que no tiene que tomarse como algo cultural y social, que por ahí en algunas culturas se puede ver como algo bien visto que la niña de 14 o 15 años esté en pareja con el pibe de 19 años o más, cuando la ley dice que toda persona que mantiene una relación con una mujer menor de 14 años es un abuso sexual. Entonces, hablar de embarazo en una mujer menor de 15 años es un riesgo para la salud de esa adolescente y hay algo que hay que saber y es que el embarazo en una adolescente no la va a convertir mágicamente en una persona adulta. Esa mujer sigue siendo adolescente con todo el riesgo que eso implica como la deserción escolar, la inestabilidad laboral, porque al no terminar el colegio no consiguen trabajo estable y más del 50% termina repitiendo el embarazo en los siguientes dos años.Por eso con la legislación que tiene Argentina, que es pionera en materia de derechos y legislación en cuanto a acceso a la salud, cartilla de anticonceptivos en el sistema público y hoy que las prepagas y obras sociales tiene amplia cobertura de los diferentes métodos, la realidad es que el hecho que sigan habiendo embarazos adolescentes es triste.Creo que tiene que ver principalmente con la educación. Seguimos con un sistema tabú, donde del cuerpo no se habla. Recuerdo lo que pasó con la ley de educación sexual integral (ESI).Una ley que está hace un montón de años y que las escuelas deben implementarla, pero hay un montón de escuelas que no lo hacen. Porque somos los propios adultos los que tenemos nuestros prejuicios y preconceptos y pensamos que brindarle información a los niños, niñas y adolescentes es darle libre albedrío y que todo pueden realizarlo y la realidad es que está comprobado que no.Seguimos los adultos poniendo barreras y obstáculos y lógicamente eso va a provocar que el adolescente no esté preparado, no tenga herramientas acerca de su propio cuerpo, de cómo funciona y por ende ni que hablar de poder charlar de un método anticonceptivo.Cuando Unicef hizo la encuesta del inicio en la sexualidad en toda la Argentina, Misiones salió como una de las provincias con la edad más baja para el inicio de relaciones sexuales. Tenemos una realidad y hay que tratarla, si tenemos un inicio en las relaciones en promedio en los 12 y 14 años, tenemos qué hacer algo como brindar más información en las escuelas, en los clubes, en los barrios.Acercarnos a la comunidad y no esperar que la comunidad se acerque a nosotros. Y para mí siempre que atiendo a una adolescente, poder charlar no solo de los cambios que se van a ir generando en la pubertad, cómo va a ir creciendo, qué va a ir sucediendo, de los ciclos menstruales, qué está bien, que está mal, qué le tiene que llamar la atención, es una oportunidad para hablar de anticoncepción.Yo no les estoy diciendo ‘mirá que podés tener relaciones, no’. Le estoy diciendo ‘mirá que hay cosas que pueden pasar si vos decidís tener relaciones de manera precoz’, ‘mirá que pueden pasar cosas malas si no te explico ciertas cosas como el correcto uso del preservativo, de métodos anticonceptivos’.El riesgo de exponer a una niña o adolescente a una enfermedad de transmisión sexual o a un embarazo no deseado es muy grave.Entonces sigo pensando que tiene que ver con una cuestión social, educacional y todo esto conlleva a que terminemos en un embarazo no planificado y ni que hablar de si es una menor de 15 años.Esa guía fue aprobada y armada por un equipo de todas las disciplinas. Yo desde mi rol de médica aporte exclusivamente lo biológico, los aspectos médicos. Pero fue un trabajo de psicólogos, politólogos, trabajadores sociales, abogados...Es un trabajo muy lindo que va a los equipos que trabajan con adolescentes, no solo los que trabajan en salud, da las herramientas y los lineamientos, de cómo actuar y qué hacer cuando se detecta una embarazada menor de 15 años.El riesgo que conlleva, en qué consisten los controles, cómo acompañar a la adolescente embarazada y a su pareja, porque nos olvidamos mucho del varón adolescente que va a ser padre, pensamos solamente en la adolescente y la realidad es que hay otra parte que participó. Los equipos que trabajamos con adolescentes tenemos que estar preparados y la guía está muy buena.¿Qué pasa cuando se detecta una menor de 14 años embarazada?La realidad es que en embarazos de menores de 14 años, como hay un riesgo biológico para la salud integral de la mujer, los equipos deben realizar lo que se llama consejería, que es brindar información a esta mujer y su familia, con respecto a la posibilidad de la interrupción legal. Si hablamos de mujeres menores de 14 años y la pareja o el imputado en ese embarazo es alguien mayor de edad, se asume que es un delito según nuestro Código Penal que la ubica a la joven como víctima de delito sexual. En este caso el Código Penal permite la interrupción legal del embarazo y los equipos deben brindar información. Yo realmente, en los equipos que conozco, no hubo ningún inconveniente ni hubo obstáculos.Mágicamente el adolescente no se va a transportar a la vida adulta. Es una chica que se va a convertir en madre o un joven que va a ser padre, con todo lo que eso implica. Hay que ver si tienen el apoyo o contención de la familia. Porque la gran mayoría de las mujeres adolescentes que se embarazan, en general no tienen acompañamiento de las parejas y las familias paternas. Lo más común es que el apoyo sea de la madre de la adolescente y las consecuencias vuelven a ser la deserción escolar, dejan de concurrir al sistema de salud, por ende no van a tener acceso a un trabajo digno, ni que hablar de algún estudio universitario.Pero cada situación es diferente, por eso es importante que veamos al adolescente en esa situación particular.No podemos meter a todos los adolescentes en la misma bolsa y menos en este contexto de pandemia cuando hubo mucho obstáculo para la atención o acceso a los métodos anticonceptivos. Pero se abrieron los canales como videoconsolas o consultas telefónicas y eso fue fantástico para que puedan evacuar dudas.Pero es común que una adolescente que ya se embarazó vuelva a repetir el embarazo siendo adolescente. Por eso es tan importante la consejería y más aún si encima hay una historia familiar de paternidad adolescente.