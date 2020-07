El 4 de agosto re abre las cataratas lado Brasileño

Jueves 30 de julio de 2020 | 20:45hs.

El Parque Nacional de Iguazú se reabrirá sus puertas para la visita proximo el martes 4 de agosto en forma gradual, siguiendo todos los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y, en particular, del Decreto Municipal 28.337, de 7/22 / 2020, que establece todos los procedimientos de control de salud.La reapertura responde a la demanda de la sociedad, los trabajadores y las empresas de turismo en Foz de Iguazú, formalizada incluso por el Consejo Municipal de Turismo (Comtur). La ciudad de Foz do Iguaçu tiene su economía directamente vinculada a la actividad del turismo, y este sector fue uno de los más afectados por la pandemia de covid-19. "Los datos de la última encuesta de evaluación de impacto en el sector registraron el 34% de los despidos para los trabajadores contratados y el 59% de los trabajadores no contratados, además del 45% de las suspensiones de contratos de trabajo, lo que agrava aún más la situación de las empresas y los trabajadores del turismo", destaca oficina del consejo.Teniendo en cuenta la demanda, la dirección del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), la entidad que administra el Parque Nacional Iguazú, autorizó la reapertura de la unidad de conservación para visitas públicas, de martes a domingo, de 9 am a 4 pm.