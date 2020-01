El 21,5% de los jóvenes posee un empleo en blanco en Posadas

Lunes 20 de enero de 2020 | 05:00hs.

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

El empleo y su respectiva búsqueda constituyen la principal demanda de los jóvenes, quienes buscan insertarse en el mundo laboral. Según un informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), indicó que sólo el 21,5% posee un empleo formal, en la que realiza aportes jubilatorios.Los datos, que corresponden al segundo trimestre del año pasado, advirtieron que la tasa de desempleo es cuatro veces superior a la de los adultos, ya que el 60,1% no posee trabajo alguno. En este punto, la tasa de desocupación es cuatro veces más elevada que en los adultos.En un análisis más minucioso, de 62.278 jóvenes relevados por el Ipec, el 28,8% conforma la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que el 71,2% pertenece a la Población Económicamente Inactiva (PEI). Del total, el 81,9% estudia mientras que el 18,1% no lo hace.De 17.941 jóvenes que forma parte de la PEA, el 90,5% se encuentra ocupado y el 9,5%, desocupado. Del primer caso, el 79,5% trabaja en relación de dependencia y el 20,5% no.La entidad estadística señala, en este punto, que del total de asalariados, únicamente el 21,5% está registrado, es decir, que trabajan dentro del mercado formal y se le aplican descuentos jubilatorios.En tanto, la PEI abarcó al 60,1% del total de jóvenes de Posadas, quienes no se encuentran ocupados ni desocupados. En este punto, el 66,4% del total analizado incursiona estudios (terciarios o universitarios) y el 33,6% no lo hace.De aquellos que no incursionan estudios superiores, el Ipec detalló que la mayoría culminó la educación secundaria.También se precisó que el 21% de los jóvenes ocupados, que acapara la población económicamente activa, trabaja menos de 35 horas semanales.En referencia a la tasa de subocupación y su relación con el sexo, el Ipec precisó en este punto que el 23% del total son mujeres, y el 19,9% son hombres.En otro punto, la entidad diferenció a los jóvenes adolescentes (de 15 a 19 años) de los adultos (de 20 a 24 años) para analizar la comparación en la subocupación. Si se compara a las mujeres jóvenes con las adultas, la tasa de subocupación es mayor al de las mujeres de entre 20 y 24 años (23% y 16,3%, respectivamente.). En cuanto a los varones, se produjo la misma relación, dos veces superior al de los varones adultos (19,9% y 9,4% respectivamente).En cuanto al sexo, la tasa en mujeres es mayor en las adolescentes (39,5%) que en las jóvenes adultas (17,5%). Por el contrario, en cuanto a los varones, la tasa es mayor en los jóvenes adultos (21,2%) que en los adolescentes (16,7%).Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la tasa de actividad en los jóvenes de entre 15 y 24 años fue del 28,8% en Posadas, casi tres veces menor al de los adultos de entre 25 y 59 años, que alcanzó el 80,3%. El índice es menor, a su vez, a la tasa de actividad de la población total de 10 años y más (43,9%).La tasa de empleo también fue significativamente menor en la comparación, ya que en el total de jóvenes (entre 15 y 24 años), fue del 26,1% sobre un 78,5% en los adultos y un 42,7% en la población total.Por otra parte, la desocupación en los jóvenes fue cuatro veces mayor que en los adultos, ya que correspondió el 9,5% para quienes tienen entre 15 y 24 años y del 2,3% sobre el total de la Población Económicamente Activa posadeña.En cuanto rubros, el 50% de los ocupados en el aglomerado Posadas se emplea en el comercio, tanto al por mayor como al por menor. Mientras que el 17,7% lo hace en la construcción y el 12,6% en la industria manufacturera local.