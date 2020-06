Efecto cuarentena: el uso del homebanking creció un 93% en el último año

Sábado 27 de junio de 2020 | 09:20hs.





La cuarentena no dejó opciones. Aquellos acostumbrados a visitar sucursales bancarias o a moverse en el mundo del “solo efectivo” para sus gastos y cobranzas, debieron acercarse a los canales digitales para llevar adelante su economía personal o profesional. Por eso las visitas a los sitios de los bancos argentinos crecieron un 93% en el último año, al igual que la interacción en redes sociales y el consumo online de noticias económicas.“El efecto del COVID-19 como fenómeno sanitario global y las medidas restrictivas que le siguieron causan múltiples efectos que todavía no están medidos. En lo financiero, en la Argentina hay algunas tendencias muy claras entre los usuarios, como un aumento en el uso de las herramientas digitales”, explicó un informe sobre banca digital de Comscore, empresa especializada en medición de audiencias digitales, con datos de abril y mayo.En la Argentina hay algunas tendencias muy claras entre los usuarios, como un aumento en el uso de las herramientas digitalesLas visitas a los sitios de los bancos casi se duplicaron entre abril de 2019 y abril de este año, con la particularidad de que no hubo distinción de edades; el crecimiento fue el mismo entre los menores de 35 que entre los mayores. Estos últimos, ya sea porque operan más o porque la falta de costumbre de hacerlo los demora, permanecen más tiempo conectados. En minutos promedio por visitante, crecieron un 47% contra el 21% entre quienes no superan los 34 años.Las dificultades económicas también impulsaron otra tendencia en el consumo digital medido por intereses: la demanda de información. Entre febrero y abril, el interés por las noticias de negocios y finanzas creció un 92%. También se expandió hasta un 134% el número de minutos consumidos.En ese mismo período, el informe especifica que “hubo un fuerte crecimiento del interés por los servicios financieros en el país medido en visitas a sitios de esos temas. La categoría que más creció fue inversiones, 134%, y mucho más atrás banking y pagos, con 35% y 28%, respectivamente. La categoría que más cayó fue seguros, un 19 por ciento”.En este punto, un dato llamativo es que el salto en el interés de los argentinos por las inversiones al navegar en Internet no empezó con la pandemia sino antes, en diciembre, con el cambio de gobierno y algunos vaivenes financieros. La avidez por saber qué hacer con el dinero previa a las necesidades para saber cómo pagar o cobrar en pleno parálisis.Dentro del universo financiero, Comscore destaca algunos casos particulares. Uno es el “crecimiento exponencial” de Pagomiscuentas, la plataforma de cobro de servicios e impuestos de Prisma. Entre enero y abril creció un 234% en el público de 18 a 34 y un 122% en los mayores de 35, probablemente impulsado por el cierre de las sucursales bancarias y las empresas de cobranza, que luego fueron abriendo paulatinamente.Otro caso especial es el del Banco Provincia, que acumuló 2,5 millones de usuarios nuevos con el relanzamiento de Cuenta DNI, su billetera electrónica empleada para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la Anses por más de 600.000 personas. En ese sentido, el estudio refleja un fuerte ascenso en la utilización de las webs de los bancos públicos, el Banco Nación, el Banco Ciudad y el ya mencionado Banco Provincia; tal vez gracias a la necesidad del público de acceder a beneficios sociales, jubilaciones y otras operaciones.