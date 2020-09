EE.UU: un festival de rock fue acusado de provocar 260 mil contagios de coronavirus - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020 | 09:40hs.

La 80° edición del festival de motos y rock Sturgis Motorcycle Rally se celebró del 7 al 16 de agosto en Dakota del Sur, Estados Unidos, sin respetar los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el evento es acusado de provocar aproximadamente 260 mil contagios de coronavirus, según un estudio de la Universidad de San Diego.Durante diez días, 460 mil motociclistas y fanáticos del rock se reunieron en la ciudad de Sturgis, prácticamente como si la pandemia no existiera: hubo campamentos, venta y consumo de comida y bebida, y conciertos en vivo con miles de personas sin barbijo ni distanciamiento social.Este martes 8 de septiembre un grupo de economistas de la Universidad de San Diego publicaron en el Instituto de Economía Laboral (IZA) un estudio sobre la cantidad de contagios que podría haber provocado el evento. Según ellos, los diez días del Sturgis Motorcycle Rally habrían sumado al menos 260 mil nuevos casos de Covid-19 en su país.El multitudinario encuentro ahora es señalado como el mayor evento de propagación de coronavirus realizado hasta la fecha en Estados Unidos. Los datos del estudio se basaron en datos de movilidad anónimos de teléfonos celulares alrededor de Sturgis, la pequeña ciudad rural donde se realiza el festival.Los investigadores compararon sus datos con las cifras oficiales de coronavirus del país y estimaron que la ola de contagios se expandió rápidamente por todo Estados Unidos. El número que se publicó es el de 266.796 posibles nuevos casos, es decir, un 19% de los 1,4 millones detectados entre el 2 de agosto y el 2 de septiembre.Tras el evento y según la Universidad, el número de casos aumentó de 100 por día a principios de agosto, a 300 diarios al finalizar el mes. Y al menos 290 personas en 12 estados diferentes tuvieron síntomas y dieron positivo a la enfermedad tras asistir al concierto.El número de muertes, por su parte, no tuvo variaciones considerables. Sin embargo, en los últimos días se conoció el primer caso de una muerte por coronavirus que podría haber estado relacionada al festival, ya que un hombre de 67 años que murió de Covid-19 en Minnesota había asistido al evento.Los investigadores de la Universidad de San Diego aclararon que el análisis de contagios es solo una aproximación estadística, ya que para obtener el número real se debería rastrear y testear a cada asistente al show y a todos sus contactos. Por otra parte, al no ser publicado por una revista científica que incluyera un comité de lectura, la metodología del estudio tampoco fue evaluada científicamente.