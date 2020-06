EEUU: Trump criticó a los gobernadores por no frenar las marchas y la gente volvió a copar las calles

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes a los gobernadores estatales por lo que consideró una respuesta insuficiente a los disturbios que han tenido lugar durante las protestas por la muerte de George Floyd. Este lunes, las palabras de Trump tuvieron eco en la sociedad, que como respuesta volvió a volcarse a las calles.En una conferencia telefónica , cuyo audio se filtró rápidamente y fue difundido por distintos medios locales, Trump dijo a los mandatarios regionales que los manifestantes eran “terroristas" y debían”dominarlos". De no tomar un enfoque “duro” que implique “enviarlos a prisión por largos períodos de tiempo”, se verían como “idiotas” ante los ojos del público, aseguró.En concreto, se enfocó en Minnesota, ciudad donde Floyd murió a manos del policía Derek Chauvin luego de que este se arrodillara en su cuello por más de ocho minutos, asegurando que la ciudad se había convertido en un “hazmerreír a lo largo del mundo”.En contacto con la prensa luego de la llamada, el gobernador del estado Tim Walz dijo que agradeció a Trump y al secretario de Defensa, Mark Esper, por su apoyo, pero rechazó la declaración: “Dije ‘nadie se está riendo aquí’. Estamos dolidos, estamos llorando. Vimos como un hombre perdió su vida”, expresó.Con respecto al enfoque sugerido, dijo: “Le dije al Presidente que una postura de fuerza en el terreno es insostenible militar y socialmente, porque es la antítesis de como vivimos”.No obstante, Trump reforzó su postura a lo largo de la llamada. Criticó a los gobernadores por no “juzgar” a los manifestantes y los cominó a “arrestarlos, presentar cargos contra ellos y mandarlos a prisión por 10 años”.“No pueden cerrar un acuerdo en el que estén en prisión por una semana. Estos son terroristas, son terroristas. Y buscan hacerle cosas malas a nuestro país. No debería ser difícil ocuparse de esto y lo vamos a hacer”, dijo.