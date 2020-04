EEUU: Nueva York sigue con la cuarentena hasta el 15 de mayo

Sábado 18 de abril de 2020 | 10:30hs.





En los últimos días, el dirigente neoyorquino señaló que se superó el pico y la curva de contagios empieza a "aplanarse en una meseta”. Según Cuomo, el ritmo de contagio en el estado de Nueva York se sitúa en 0,9 contagios por persona, lo que significa que de cada diez personas, una no contagia a nadie; un índice todavía muy alejado del 0,3 logrado por las autoridades Chinas en Wuhan y que impide retomar la actividad social, económica y educativa.



El mandatario recalcó en varias ocasiones la necesidad de “no perder el progreso logrado” al forzar una vuelta a la vida anterior a la crisis. Para el gobernador, antes de recuperar cualquier atisbo de normalidad habrá que reforzar el sistema sanitario y hacer pruebas diagnósticas de forma masiva para detectar a las personas infectadas y aislarlas a ellas y sus contactos.



“Paramos todo. ¿Ahora cómo hacemos para volver a encender la máquina de una forma coordinada sin que se dispare el número de contagios? Ese es el equilibrio que estamos intentando alcanzar”, sostuvo. Una vez más, insistió con la idea de que “este es un momento de transformación para la sociedad”. “Hay lecciones que debemos aprender. Necesitamos hacer las cosas de forma diferente, podemos hacer las cosas de forma diferente y mejor”.



El gobernador recordó que a partir de este viernes será obligatorio usar tapaboca o barbijo cuando se considere que no se va a respetar la distancia de seguridad de casi dos metros entre personas, como en los supermercados o el transporte público.



Cuomo también se refirió al enfrentamiento que mantiene con el presidente Donald Trump, que declaró que la ciudad de Nueva York está inflando la cifra de muertos. "No entiendo cuál sería la razón para eso. Es ya suficientemente doloroso las que tenemos como para querer inflar las cifras", expresó, visiblemente molesto.

Nueva York es el estado más afectado por la pandemia de coronavirus y su gobernador, Andrew Cuomo, anunció una extensión hasta el 15 de mayo de las estrictas medidas de aislamiento. En su rueda de prensa diaria, el funcionario informó que en las últimas 24 horas se registraron 606 muertos, la cifra más baja en 10 días. Pese al dato, enfatizó que se tienen que continuar con las acciones de contención. “Me gustaría que la tasa de infección cayera aún más”, reconoció.Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Nueva York cuenta con casi 215.000 personas contagiadas de coronavirus y suma ya más de 14.000 muertos. Las hospitalizaciones registradas hasta el miércoles se situaron en 1996, la tercera cifra más baja en los últimos siete días, lo que eleva el número total de personas ingresadas a 17.735. Cuomo resaltó que por tercer día consecutivo el número de altas hospitalarias de personas afectadas fue superior al de los ingresos.“Controlamos a la bestia, bajamos el ritmo de contagios”, declaró Cuomo para luego anticiparse a las preguntas de los periodistas y negarse a hacer proyecciones más allá de ese periodo, que es un mes. “La gente necesita certeza y claridad para poder planificarse”, puntualizó el gobernador. Para Cuomo, las medidas de distanciamiento social están siendo la clave del buen avance, sin ellas “la situación sería mucho peor".