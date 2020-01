EE.UU. no aplicará aranceles a las exportaciones de acero

Lunes 27 de enero de 2020

520 millones de dólares anuales en exportaciones Las exportaciones de acero y aluminio a Estados acumulaban 520 millones de dólares anuales a principios de diciembre de 2019.

Las compañías nacionales que le comercializan a los Estados Unidos estos productos son el Grupo Techint, Acindar Grupo ArcelorMittal y Aluar, empresas que se hallan a la espera de más definiciones.

Estados Unidos representó más de la mitad de los ingresos de Tenaris con ventas netas superiores a los 893 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento del 11% respecto del mismo período de 2018.

El presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, aseguró que la firma exporta el 40% de su producción a los Estados Unidos, volumen que representa una cifra menor a U$S 500 millones anuales.

Argentina, Australia, Canadá y México quedaron exentos de los aranceles adicionales de aluminio; mientras que para las tarifas de acero se permitieron exenciones para Argentina, Brasil, Canadá, Australia, México y Corea.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resolvió exceptuar a la Argentina del cobro de aranceles de importación de productos elaborados de acero y aluminio, en lo que representa una revisión del anuncio que había formulado el 2 de diciembre.La medida comenzará a regir el 8 de febrero y fue plasmada en una proclamación (instrumento administrativo equivalente a un decreto) con fecha del 24 de enero, que en la Argentina fue destacada positivamente por el canciller Felipe Solá, quien la consideró “una excelente noticia”.“Estados Unidos iba a subir un 25% el de los aranceles al acero y aluminio argentino. Hicimos una defensa de la posición argentina y acabamos de haber sido dejado de lado de ese medida. Salió la lista de los países y no estamos”, expresó el funcionario en diálogo con Radio 10.La decisión tomada por Trump no abarca a todo el espectro de aluminio y acero sino específicamente a los “productos derivados”, siempre y cuando “el artículo de aluminio o el artículo de acero represente, en promedio, dos tercios o más del costo total de los materiales del artículo derivado”.En consecuencia, la proclamación abarca a los productos derivados de los dos metales con un precio final que supere en por lo menos el 67% al del costo de los materiales o bien que estos representen el 60% o menos del precio total.En esa franja de productos se encuentran, por ejemplo, los tubos sin costura, uno de los principales productos de exportación de la Argentina en este rubro.“Seguimos como estábamos, esa medida no nos perjudica”, aclaró Solá.“Hace un mes tuvimos una noticia del gobierno norteamericano desde el punto de vista comercial que nos dijo que iba a subir un 25%”, recordó, en referencia al anuncio que hiciera el 2 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Trump aseguraba entonces que tanto la Argentina como Brasil había devaluado sus monedas, con el consecuente perjuicio para los agricultores estadounidenses, por lo que había resuelto “con efecto inmediato” la restitución de los aranceles de importación del aluminio y el acero “que se envíe a Estados Unidos desde esos países”.La decisión de Trump, que en rigor no llegó a concretarse en los hechos, se anunció ocho días antes de la asunción de Alberto Fernández a la presidencia y fue interpretada por algunos analistas como una señal de cambio en la relación bilateral tras la derrota de Mauricio Macri, con quien en mayo de 2018 había acordado una excepción al pago de aranceles a los dos productos.