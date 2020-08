EEUU: Donald Trump amenaza con frenar legalmente el voto por correo

Martes 4 de agosto de 2020 | 11:00hs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con llevar a la Justicia a las autoridades del estado de Nevada por aprobar el voto por correo general para las próximas elecciones de noviembre, un sistema que el mandatario vincula sin pruebas a un posible fraude y que la oposición analiza para evitar una nueva ola de contagios de coronavirus.Nevada, con frontera con California y Arizona -dos de los principales brotes de coronavirus del momento-, decidió aprobar y promulgar el sistema de voto por correo que garantizará que todos los ciudadanos empadronados reciban las boletas en sus domicilios y luego puedan emitir su voto de manera presencial, el 3 de noviembre, o enviarlo de vuelta por correo.El estado no es uno de los que tienen más casos -51.200- o más muertos -847-; sin embargo, ante el potencial de un posible rebrote o una segunda ola en el invierno estadounidense, el Congreso y el gobernador, el demócrata Steve Sisolak, no duraron ayer en aprobar rápidamente este sistema que ya existe en otros siete estados.La decisión de Nevada desató de inmediato la reacción de Trump, quien la semana pasada volvió a denunciar a este sistema de votación como posible causal de fraude -pese a que existe hace décadas y no ha enfrentado problemas significativos en el pasado- y hasta llegó a sugerir una postergación de los comicios para enfrentar los riesgos de la pandemia."En un golpe ilegal llevado a cabo por la noche, el gobernador de Nevada ha hecho imposible que los republicanos ganen en el estado. El servicio de correo postal jamás podrá gestionar el gran número de votos por correo sin una preparación previa", sentenció el mandatario en Twitter. Y agregó: "¡Nos veremos en los tribunales!".Igual de molesta se mostró la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, quien acusó a la mayoría demócrata en el Congreso de Nevada y al gobernador de estar tratando de "hacerse con los comicios mediante una votación masiva por correo"."Los demócratas quieren usar la pandemia para destruir la integridad electoral", denunció la dirigente, según el canal Fox News.Tanto las autoridades de Nevada como el Partido Demócrata sostienen que el sistema de votación por correo ha existido hace años y nunca provocó cuestionamientos significativos como para poner en duda un resultado electoral, ni local ni federal.A exactamente tres meses de las elecciones generales, en las que Trump buscará la reelección, el escenario federal es complicado para el oficialismo republicano no solo por las crecientes cifras de la pandemia, sino también por el desplome económico que ésta provocó.