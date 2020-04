EE.UU. contradice a la OMS y pide a todos cubrirse la boca

Domingo 5 de abril de 2020

En cifras 1480 Personas murieron el viernes en Estados Unidos producto de complicaciones con el Covid-19. Ya hay más de 300.000 contagiados en el país.

Guerra por acaparar los stocks

Sin las capacidades de producir por sí mismos mascarillas en número suficiente, muchos países occidentales buscan comprar millones de cubrebocas, principalmente en Asia, una situación que ha conducido a muchos a pasar por alto las reglas y el juego limpio que rigen en tiempo normal en los intercambios mundiales. Según funcionarios franceses, un cargamento entero de mascarillas que estaba a punto de despegar rumbo a Francia fue comprado en efectivo y a mayor precio por compradores estadounidenses, en la pista de un aeropuerto en China, recientemente. El fenómeno es mundial. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pidió el jueves a los funcionarios de su país que investiguen reclamos similares de que se estaban desviando mascarillas de su país.

Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos a cubrirse el rostro cuando salgan a la calle, a diferencia de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para tratar de detener la propagación del coronavirus.El presidente Donald Trump dijo desde la Casa Blanca que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) urgen a la población a taparse la cara, usando bufandas o pañuelos, evitando utilizar barbijos con el fin de reservarlos para los trabajadores de la salud.Los científicos del gobierno de Trump ahora creen que el coronavirus probablemente se transmita por las personas cuando hablan y respiran, no sólo cuando tosen o estornudan. Aunque el mandatario aclaró que él no lo hará. "Elijo no hacerlo. Es solo una recomendación", sostuvo. La epidemia avanza en Estados Unidos, que el viernes registró un nuevo récord de muertes en 24 horas, con 1.480, la cifra diaria más alta registrada en un solo país. El virus ya deja más de 7.400 fallecidos y la Casa Blanca espera que mate entre 100.000 y 240.000 personas.El cambio de postura se esperaba ampliamente después de que altos funcionarios de la salud estadounidense dijeran a periodistas que la evidencia científica había evolucionado.En declaraciones a la cadena Fox News el viernes, Anthony Fauci, jefe de enfermedades infecciosas de los CDC de EE.UU., citó "información reciente de que el virus puede propagarse incluso cuando las personas simplemente hablan en lugar de toser o estornudar".Días antes, Robert Redfield, también jerarca de los CDC, señaló que hasta una cuarta parte de los infectados pueden ser asintomáticos. Tomados en conjunto, los hechos y las constataciones médicas representan argumentos poderosos a favor del uso generalizado de las mascarillas faciales.Anteriormente, el gobierno estadounidense aconsejaba que sólo las personas enfermas y sus cuidadores deberían usar barbijo, basándose en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC.Ahora los CDC insisten en la necesidad de cubrirse el rostro cuando uno sale a la calle a hacer compras, momento en el que es difícil cumplir con el distanciamiento social.Los comentarios de Fauci sobre la propagación del virus a través de la respiración se produjeron después de que la Academia Nacional de Ciencias (NAS) enviara una carta a la Casa Blanca el 1º de abril resumiendo las investigaciones recientes sobre el tema.Señaló que aunque la investigación aún no es concluyente, "los resultados de los estudios disponibles son consistentes con la aerosolización del virus por la respiración normal".Es importante informar que los barbijos comunes no están pensados para protegerse a uno mismo, sino para atrapar las partículas de saliva de una persona enferma en las que viaja el virus, de forma que evite que esta contagie. Además, se ha descubierto que muchas personas transiten la enfermedad de manera asintomática.