Educación universitaria de los militares argentinos

Jueves 19 de diciembre de 2019

Por Jorge Ferrari jyferrari39@gmail.com

Hace pocos días tuve la oportunidad de asistir a la presentación de un audaz libro sobre la situación actual en nuestro país de la educación universitaria de los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas.El autor, un distinguido académico de nuestro medio, el doctor Ricardo Biazzi –con el apoyo del doctor Germán Soprano, otro singular especialista en el tema– han elaborado un profundo y meticuloso estudio sobre este relevante aspecto de la formación militar entre 1983 y 2014, a través de las decisiones institucionales de organismos civiles, como el Ministerio de Educación de la Nación o la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), y de tres instituciones universitarias militares del Ejército, la Armada y la Aeronáutica, hasta culminar con el proyecto de la ministra de Seguridad de Cristina de Fernández, Nilda Garré, y la norma de creación de la Universidad de la Defensa Nacional (Undef), concretada en noviembre de 2014 mediante la ley 27.015.El libro, que adopta como eje conceptual la dependencia de la formación castrense al poder civil –en democracia– y reflexiona críticamente sobre las contradicciones producidas en los últimos veinte años: el rol de los actores protagonistas de la definición sobre la educación universitaria de los oficiales de las tres armas y algunas falencias en las políticas públicas afines de los sucesivos gobiernos civiles posteriores a 1983.Se señala la postura conceptual de la citada ministra, publicada en La Nación del 14 de septiembre de 2007, de que “Las leyes argentinas definen el Sistema Nacional de Defensa como una estructura normativa que busca garantizar la supremacía de la autoridad civil sobre la militar, la naturaleza apolítica de las Fuerzas Armadas…con una muy regulada participación en los asuntos de seguridad interior”.En una lúcida combinación de consulta a antecedentes internacionales, publicación de especialistas civiles nacionales y regionales y numerosas entrevistas a actores civiles y militares, el doctor Biazzi, en un sostenido y atractivo texto, desarrolla uno de los temas nacionales aún no totalmente resuelto en democracia. También son destacables las casi 150 referencias bibliográficas del libro, muestra de la amplitud del marco conceptual del mismo.La obra, publicada por la Editorial de la Universidad Gastón Dachary, será de interés de especialistas en seguridad nacional, en educación universitaria y politólogos de diversas corrientes ideológicas, cuya transparencia, metodología y la inteligibilidad narrativa son logros destacados.Uno de los capítulos –dado que el autor ha sido integrante de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación (Coneau)– expone el desarrollo del proceso de dicha entidad, tendiendo a la modernización y elevación de estas funciones de la educación nacional, en tanto que otro capítulo lo hace con la educación específicamente militar. Asimismo, destaca el positivo y moderno rol que jugara el ex jefe del Ejército Martín Balza sobre todo en la armonización entre las academias militares y el sistema universitario nacional de origen académico civil.En las conclusiones, señala el escaso impacto institucional evaluado por Coneau en los tres institutos universitarios militares de cada arma (Ejército, Armada y Aeronáutica), sobre todo por la dificultad de superar y/o integrar las especificidades de cada una, muy influidas por sus operaciones especializadas.Me permití señalar, al finalizar la presentación, la satisfacción profesional y ciudadana que me produjo la obra de Biazzi y Soprano, simplemente al comparar el comportamiento institucional de nuestras Fuerzas Armadas, contrastando, por ejemplo, con el observado en otros países latinoamericanos ante situaciones relativamente semejantes a las nuestras –enfrentamientos sucesivos de dos modelos de políticas públicas y económicas en 2015 y 2019– que nosotros superamos electoralmente sin derramamiento de sangre ni violencia. Esto, a mi entender, revela un nivel cultural nacional de civiles y militares singular y sumamente encomiable, a pesar de algunas debilidades conceptuales en la formación universitaria de oficiales de nuestras Fuerzas Armadas ya señaladas.En síntesis, considero que es un libro recomendable; contribuye positivamente a nuestra formación cívica y democrática.