Educación técnica: analizan iniciar las prácticas en las empresas

Jueves 6 de agosto de 2020

“Lamentablemente el que lo pueda hacer calificará y el que no deberá en alguna otra instancia acreditar, es complejo”, señalaron directivos.





El 27 de julio se reanudó el segundo cuatrimestre del calendario escolar, pero siguiendo la modalidad virtual. Si bien hubo definiciones de parte del gobierno nacional respecto a que las provincias con equilibrio epidemiológico pueden volver a las aulas, Misiones no determinó el retorno a la presencialidad.Son tiempos excepcionales por la pandemia del Covid-19. La situación es incierta y, justamente, esa incertidumbre preocupa sobremanera a la comunidad educativa nucleada en las escuelas técnicas.En todo el sistema de educación técnica hay al menos unos 20.000 estudiantes Misiones, de los cuales alrededor de 3.000 están en condiciones de egresar. Tanto las Epet como en los Institutos de Enseñanza Agropecuaria (IEA) y de formación profesional necesitan de la aproximación de los alumnos con las empresas para completar sus conocimientos y habilidades pedagógicas en el último año.Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica de la provincia, explicó que son 200 horas de prácticas profesionalizantes las que tienen que cumplir los estudiantes de sexto año. “Es la antesala de recibir un título profesional en las diferentes modalidades, y por eso necesitan adquirir ese conocimiento de práctica”, remarcó.“La educación técnica tiene la complejidad de toda la cuestión práctica, que se resume en las prácticas profesionalizantes del último año, realmente estamos en una situación que nos preocupa y también nos ocupa, trabajamos de forma intensa con todo el equipo para ver las alternativas que tenemos de aquí a fin de año”, afirmó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.En ese sentido, Berger mencionó “estamos pensando en que los alumnos podrían estar volviendo a las empresas que ya están trabajando con protocolos autorizados, es decir, armaríamos el esquema desde Educación para la organización de la logística para que puedan hacer la práctica, con los debidos recaudos”.Además mencionó que trabajan en otras opciones, como simuladores de tipos de prácticas profesionalizantes. “Nuestra reglamentación aborda diferentes formas de hacer las prácticas, no son sólo las pasantías, podemos trabajar con empresas simuladas, proyectos productivos, tecnológicos”, sostuvo.En los IEA, los estudiantes desarrollan proyectos tecnológicos en sus casas.Berger apuntó: “Estamos en etapa de estudio y propuesta, el equipo de educación técnica está en reunión permanente, elaboramos un proyecto de vuelta a prácticas, pero es una decisión que tomará el gobernador con el ministro”.Para el retorno, la prioridad serán los alumnos del sexto año.Sergio Vallejos, director de la Epet 39, de El Soberbio, señaló “seguiremos como veníamos haciendo, lo que se puede con los que se puede; la educación online no funciona, no para todos. Teníamos índices horribles de desgranamiento, repitencia y abandono en toda la provincia y eso que teníamos los chicos en el aula con el docente al lado y un pizarrón inmenso enfrente”.“Estamos esperando quién se va a hacer responsable de promocionar a los chicos de los últimos años, ya que no pudieron hacer las prácticas profesionalizantes”, aseveró.Por su parte, Gabriel Moschner, director de la Epet 11, de Montecarlo, explicó: “Nosotros como escuela estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para el desarrollo de contenidos, pero es difícil en desarrollo de actividades prácticas que son esenciales para la educación técnica”.“Nos preocupa porque hay muchos contenidos que no se pueden desarrollar de esta manera. Hay cosas que van quedando pendientes. Estimo que las autoridades están analizando los pasos a seguir”.En el caso de la Epet 11, el establecimiento planteará a partir del 1 de septiembre a los alumnos un proyecto integrador para los talleres en los que los chicos deberán gestionarse los recursos.