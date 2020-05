Educación: Nicolás Trotta indicó que las clases volverían en agosto

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, volvió a referirse la vuelta de clases manifestando que preparan un protocolo para el mes de agosto.



En su cuenta de Twitter, Trotta adelantó que no todos los estudiantes van a poder volver a las escuelas hasta que no haya una vacuna. Además indicó que están “trabajando no solo en el cuándo sino en el cómo volver a las aulas. No podemos imaginar en el corto plazo una escuela con las mismas características que tenía hasta marzo ya que el distanciamiento social es fundamental para prevenir el COVID-19”.