Educación en cuarentena: la plataforma Guacurarí registró 3 millones de visitas en 100 días

En la oportunidad el gobernador instó a la comunidad a seguir con la responsabilidad social para evitar la propagación del Covid-19 que ya se cobró la vida de más de 1700 personas en toda la Argentina.





"Todavía no tenemos fecha de regreso, lo va a decir el gobernador cuando las condiciones epidemiológicas y sanitarias sean las óptimas, vamos a volver en un escenario seguro para los docentes y los estudiantes, hasta que eso no esté no se va a regresar, mientras seguiremos trabajando de la misma manera, desde la virtualidad y el compromiso de los maestros. nosotros tenemos un número bastante interesante de una encuesta que hicimos de los estudiantes y nos da que el 95 por ciento de los estudiantes han tenido contacto con su docente durante esta pandemia", sostuvo en diálogo con El Territorio.

Por su parte, el ministro de la cartera educativa mencionó que el balance de esta primera parte del año con uso de la virtualidad para impartir los aprendizaje es muy positivo, "pudimos mostrar fortalezas de parte del sistema educativo desde la propia formación de los docentes y el compromiso de los padres. El balance que hacemos de esta primera parte del año ya que empezamos el receso escolar es aceptable, creo que pudimos sostener en la medida de lo posible el vínculo pedagógico con la plataforma Guacuararí que tuvo tres millones de visitas en cien días, habla que es una herramienta que se usó con cerca de 600 mil usuarios registrados teniendo 400 mil alumnos y 35 mil docentes habla también que no se usó solamente acá sino que en todo el país, sabiendo que hay necesidades que no pudimos cubrir pero haciendo todo lo que se podría para el sentido que hemos hecho algo y para que después que volvamos del receso escolar tengamos más ganas todavía de continuar"