Eduardo Feinmann dio positivo para Covid-19 - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020 | 09:30hs.

Eduardo Feinmann contó en sus redes sociales que dio positivo en coronavirus. Y detalló que decidió acudir a un centro de salud a realizarse el hisopado porque tuvo un malestar. "Esto le puede pasar a cualquiera", señaló."Quería agradecerles a todos los me escribieron y se preocuparon por mí hoy. Me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima", explicó el periodista en un hilo en su perfil de Twitter."De forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al Hospital de Clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda", agregó.Asimismo, el conductor de A24 continuó: "Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente posterior a la confirmación del mismo".Por último le envió un mensaje a sus seguidores: "Esto le puede pasar a cualquiera, nadie esta exento, estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense".El conductor de Feinmann 910 (radio La Red) se suma a la lista de periodistas que estos días también dieron positivo en coronavirus. El martes, Bebe Contepomi contó en sus redes sociales que debe permanecer unos días aislado ya que tiene COVID-19.