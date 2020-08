Ed Sheeran y Cherry tendrán su primer hijo en semanas

Viernes 14 de agosto de 2020

Ed Sheeran siempre fue muy reservado respecto a su vida privada y la noticia de su primer hijo no fue una excepción a la regla. La esposa del músico, Cherry Seaborn, está embarazada desde hace meses y se espera que el bebé nazca a finales del verano europeo.La noticia la dio a conocer el medio Daily Mail con una fotografía de Seaborn de marzo, donde ya se podía ver una incipiente pancita. Además, una persona allegada a Ed Sheeran dio testimonio al periódico y afirmó que la pareja está muy emocionada.El músico había anunciado su retiro temporal de los escenarios a finales de 2019 y, hasta hoy, sus seguidores creían que sólo se trataba de otra pausa en su carrera. Ahora, se entiende que Ed Sheeran no sólo quería descansar de las giras, sino también atravesar de cerca el embarazo de su mujer. El confinamiento, sin dudas, le sirvió a la pareja para guardar el secreto. “Una de las cosas importantes en la industria es saber no sólo cuándo darse un respiro uno mismo, sino también al público”, había posteado en su Instagram.