Ecología investiga mortandad de peces en el arroyo Vicario

Lunes 18 de mayo de 2020

Un escenario que duele. El arroyo Vicario de la ciudad de Posadas, en el tramo entre las avenidas Uruguay y Francisco de Haro, despertó preocupación entre los vecinos al observar a cientos de peces muertos, en su mayoría bagres.El suceso ambiental empezó a tomar estado público de tal manera que mediante las redes sociales se viralizaron las fotos y videos que se fueron subiendo durante la jornada del último sábado, en donde queda en evidencia lo que ocurrió y horas después el Ministerio de Ecología, a través de su área Recursos Vitales, empezó la investigación del daño en el lecho del arroyo en uno de sus tramos canalizados y quizás más transitados de Posadas.Los vecinos describieron que el agua del arroyo en donde estaban el sábado los peces muertos y algunos pocos intentando sobrevivir era de color amarillo oscuro “como si fuera algún químico que alguien tiró”.“Arrasó con todo, no quedó nada, una irresponsabilidad total”, mencionó uno de los vecinos que describió el escenario a El Territorio al momento de enviar las fotografías del hecho. Y en el lugar este diario pudo certificar el daño ambiental con cientos de peces muertos.El ministro de Ecología, Mario Vialey, afirmó que al tomar conocimiento “por las redes inmediatamente se encargó al área de Recursos Vitales para que investigue la procedencia del líquido vertido al arroyo”.El titular de la cartera ambiental lamentó que “si había peces en donde antes no, era un ejemplo de que el curso de agua estaba sano, pero alguien o varios tiraron un líquido contaminante y produjo la mortandad de esos peces. Se tomaron muestras y estamos en etapa de investigación”.Además del retiro de los peces muertos e intervenir en un posible rescate de los ejemplares que pudieran quedar con vida en ese tramo del arroyo, la investigación se concentrará en determinar en dónde fue derramado el líquido probablemente químico.Agentes del Ministerio de Ecología y de la Municipalidad de Posadas, labraron las actas correspondientes en una propiedad en donde según se pudo saber, se concretó el derrame de fluidos al arroyo Vicario provocando la mortandad de cientos de peces el sábado último.Ayer dieron con una persona que explicó que se contrató a una firma privada para limpiar el lugar en el cual había tambores con líquidos que desconocía su procedencia y efectos.Esos tambores, al parecer, no se pudieron subir al camión por su peso, por lo que los líquidos fueron arrojados al arroyo y ahora la investigación continúa para localizar los tambores que contenían el fluido arrojado al Vicario provocando su contaminación.